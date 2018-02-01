Бандера под запретом. Вятрович раскритиковал решение Сената Польши

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что новый закон об Институте национальной памяти, одобренный Сенатом Польши, направлен в первую очередь на украинцев, которые в настоящее время проживают в этой стране.

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"Вот что читаем в обосновании: "Принимая во внимание растущие миграционные движения из Украины, когда носители идеологии украинского национализма и адепты мировоззрения, опирающегося на прославление формирований, совершивших геноцид, все больше представлены в Польше, что также приводит к напряженности в польско-украинских отношениях". Следующий кусок текста не менее интересный — оказывается, закон призван нормализовать международные отношения (он уже это сделал — свидетельство — реакция Украины, Израиля, США) и поддержать "подлинно демократические сообщества в Украине", — написал он на своей странице в Facebook утром в четверг.

"Учитывая, что в Украине этот закон положительно воспринимают исключительно пророссийские силы, становится понятно, кого собираются поддерживать польские политики", — заключил Вятрович.

Владимир Вятрович/Facebook, 1 февраля 2018

Сенат (верхняя палата парламента) Польши в ночь на четверг принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.