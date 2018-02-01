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    Порошенко ответил Польше: правда требует диалога, а не запретов

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    Глава государства раскритиковал принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии". По его мнению, оценки, содержащиеся в этом решении, "являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призывал Варшаву к диалогу.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
    Украина: есть ли выбор между Польшей и Бандерой?

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши в ночь на четверг принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.

    "Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — написал Порошенко в Facebook в четверг.

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    По его словам, Киев помнит в первую очередь "общие победы и борьбу против тоталитарных режимов".

    "Принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности и диалогу", — заявил глава государства.

    Петр Порошенко/Facebook, 1 февраля 2018

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

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