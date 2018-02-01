Вятрович выступил против зеркального ответа на "глупость" Польши

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Киев не должен принимать зеркальные решения в ответ на принятый в Польше закон о запрете "бандеровской идеологии", считает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.

"Я против каких-то зеркальных симметрических мер, потому что я убежден, что симметрию на глупость, а именно этим является этот закон, будет только еще одна глупость. Я бы очень не хотел, чтобы украинский парламент соревновался в глупости с польскими парламентариями", — сказал Вятрович в комментарии телеканалу "112 Украина" в четверг.

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Он считает, что Верховная Рада должна принять заявление с оценкой этого законопроекта "как абсолютно недружественного".

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату", а народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий счел, что Варшава "еще больше изолирует себя" в международной политике. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призывал Варшаву к диалогу, подчеркнув, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".