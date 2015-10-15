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    В СБ ООН будет противодействие любым инициативам Украины - эксперт

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    Надеюсь, что украинские дипломаты выберут основное направление, по которому можно будет работать под лозунгом "капля камень точит", считает директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.
    Петр Порошенко на Генассамблее ООН. Архивное фото
    Svyatoslav Tsegolko/Twitter

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире радиостанции Голос Столицы позитивно оценил перспективы работы украинской дипломатии в рамках СБ ООН.

    Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Порошенко: избрание Украины членом СБ ООН открывает новые возможности

    "Есть очень широкий диапазон возможностей. Надеюсь, что наши дипломаты выберут основное, по которому можно будет работать под лозунгом "капля камень точит". Также нужно учитывать, что будет и противодействие нашим любым инициативам", — сказал эксперт.

    "Как любой костюм, само по себе это ничего не дает. В этом нет особого смысла — стать членом Совбеза ради того, чтобы стать. Мы там были в начале 2000-х годов, ничем особо себя там не проявили, не продвинули какие-то свои интересы. Это имеет смысл, если сформировать какую-то программу действий, сформулировать интересы, которые могут быть реализованы с помощью инструмента членства в Совбезе", — резюмировал Рудяков.

    Смотрите также: Обращение Порошенко по случаю избрания Украины непостоянным членом СБ ООН

    В четверг Генеральная Ассамблея ООН выбрала пять непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2016-2017 годы. С 1 января места за столом Совета Безопасности ООН займут Украина, Египет, Сенегал, Уругвай и Япония.

    Детальнее узнать мнение Павла Рудякова можно здесь.

     

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