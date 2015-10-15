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    Важно, чтобы украинский вопрос оставался в глобальной повестке дня ООН - эксперт

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    Поставить в повестку дня — это одно, а обеспечить нужное голосование — это другое. Для этого Украине нужны партнеры, которые будут собирать голоса и обеспечивать поддержку, считает директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.
    Штаб-квартира ООН в Женеве
    REUTERS Denis Balibouse

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил о том, что предстоит украинской дипломатии сделать в связи с избранием страны в состав членов СБ ООН.

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Украинское фото
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    "Начиная с миротворческого контингента. Но поставить в повестку дня — это одно, а обеспечить нужное голосование — это другое. Сами мы этого не можем, нам нужны партнеры, которые будут собирать голоса и обеспечивать нам поддержку. Для нас важно, чтобы украинский вопрос оставался в глобальной повестке дня в тех или иных формах, причем с расширением диапазона. Например, в мире есть такой проект как глобальная коалиция по Африке, и одной из ее задач является содействие инвестированию в страны африканского континента. Для нас этот опыт может быть интересен, мы тоже можем какие-то инвестиционные программы притягивать через этот инструмент", — сообщил эксперт.

    Смотрите также: Обращение Порошенко по случаю избрания Украины непостоянным членом СБ ООН

    В четверг Генеральная Ассамблея ООН выбрала пять непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2016-2017 годы. С 1 января места за столом Совета Безопасности ООН займут Украина, Египет, Сенегал, Уругвай и Япония.

    Детальнее узнать мнение Павла Рудякова можно здесь.

     

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