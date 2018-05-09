В Киеве силой задержали мать погибшей экс-"регионалки" Бережной

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Полицейские задержали Елену Бережную, мать погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной, во время акции "Бессмертный полк" в Киеве, сообщает Главком.
На кадрах видно, что на одежде у женщины прикреплена ленточка, похожая на георгиевскую.
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"Во время задержания Бережная сопротивлялась, но правоохранителям все же удалось поместить Бережную в автомобиль патрульной полиции", — сказано в сообщении.
Ранее в среду Елена Бережная поздравила всех с Днем Победы и призывала приходить к станции метро "Арсенальная" к 10:00, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк".
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Накануне на своей странице в Facebook она разместила пост с кадрами своей погибшей дочери, участвовавшей в аналогичных акциях.
В своем сообщении Бережная также призвала "во избежание различных провокаций… не использовать георгиевские ленты и другую запрещенную этой властью символику".
Ранее группа неизвестных пыталась прорвать ограждения перед акцией "Бессмертный полк" возле станции метро "Арсенальная" в Киеве, задержали одного националиста.