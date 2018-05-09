наверх
09.05.201813:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве силой задержали мать погибшей экс-"регионалки" Бережной

    Тема:

    День Победы: без красного знамени и без памяти (344)

    (обновлено: )1046016
    Во время задержания Елена Бережная сопротивлялась, но правоохранители все же затолкали ее в автомобиль патрульной полиции. На кадрах видно, что на одежде у женщины прикреплена ленточка, похожая на георгиевскую.
    В Киеве полиция задержала Елену Бережную - мать погибшей Ирины Бережной, бывшего народного депутата от Партии регионов
    Фото "Главком"

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Полицейские задержали Елену Бережную, мать погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной, во время акции "Бессмертный полк" в Киеве, сообщает Главком.

    На кадрах видно, что на одежде у женщины прикреплена ленточка, похожая на георгиевскую.

    Читайте также: ТЕМА ДНЯ: Украина отмечает День Победы 9 Мая

    "Во время задержания Бережная сопротивлялась, но правоохранителям все же удалось поместить Бережную в автомобиль патрульной полиции", — сказано в сообщении.

    Фото "Главком"
    В Киеве полиция задержала Елену Бережную - мать погибшей Ирины Бережной, бывшего народного депутата от Партии регионов

    Ранее в среду Елена Бережная поздравила всех с Днем Победы и призывала приходить к станции метро "Арсенальная" к 10:00, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк".

    Смотрите также: Появились кадры "Бессмертного полка" в Киеве, играет "День Победы"

    Накануне на своей странице в Facebook она разместила пост с кадрами своей погибшей дочери, участвовавшей в аналогичных акциях.

    Елена Бережная/Facebook, 8 мая 2018

    В своем сообщении Бережная также призвала "во избежание различных провокаций… не использовать георгиевские ленты и другую запрещенную этой властью символику".

    Ранее группа неизвестных пыталась прорвать ограждения перед акцией "Бессмертный полк" возле станции метро "Арсенальная" в Киеве, задержали одного националиста.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Мелитополе произошла потасовка из-за георгиевских ленточек на участниках акции к 9 мая
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Евровидение в Украине. Архивное фото
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Вашингтон. Белый дом
    Выход США из ядерной сделки с Ираном. Последствия