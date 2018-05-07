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    Киев

    В Киеве за май зафиксированы 10 температурных рекордов

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    Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что май 2018 года стал урожайным на температурные рекорды. Самая высокая температура пока что была зафиксирована 5 мая.
    Лето в киеве
    SERGEI SUPINSKY / AFP

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    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В течение первой недели мая 2018 года в Киеве зафиксировано уже 10 температурных рекордов, говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. 

    "По данным наблюдений метеостанции обсерватории 5 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до плюс 30,2 градусов по Цельсию, что на 1,8 градуса выше предыдущего максимума 1954 года. В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 1,8 градуса историческое значение того же 1954 года. Она составила плюс 23,8 градса", — говорится в сообщении синоптиков.

    В центральной обсерватории отмечают, что несмотря на снижение температуры начиная с 6 мая, ее показатели все равно превышают климатическую норму. По данным метеорологов, в Киеве почти на месяц раньше уже наступило климатическое лето.

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