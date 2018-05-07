В Киеве за май зафиксированы 10 температурных рекордов

SERGEI SUPINSKY / AFP

. В течение первой недели мая 2018 года в Киеве зафиксировано уже 10 температурных рекордов, говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории 5 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до плюс 30,2 градусов по Цельсию, что на 1,8 градуса выше предыдущего максимума 1954 года. В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 1,8 градуса историческое значение того же 1954 года. Она составила плюс 23,8 градса", — говорится в сообщении синоптиков.

В центральной обсерватории отмечают, что несмотря на снижение температуры начиная с 6 мая, ее показатели все равно превышают климатическую норму. По данным метеорологов, в Киеве почти на месяц раньше уже наступило климатическое лето.