Полиция сообщила подробности ночного взрыва в центре Киева

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. По результатам взрыва гранаты, который произошел по улице Кирилловской в Подольском районе Киева, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, сообщает полиция Киева.

По информации правоохранителей, продолжается первоочередная проверка, идет следственные действия.

На месте взрыва работают следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники и врачи.

Как рассказал правоохранителям 20-летний свидетель произошедшего, у дома он заметил незнакомца, который сидел согнувшись и держал что-то в руках. Затем раздался взрыв.

Напомним, на улице Кирилловская, 117 в Подольском районе Киева (Куреневка) в ночь на субботу прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. ЧП произошло примерно в 00.45; предварительно, взорвалась граната.

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По данным СМИ, правоохранители установили личность погибшего при взрыве по удостоверению Участника боевых действий (УБД). Мужчина погиб у входа в охранную фирму, его тело изуродовано взрывом и осколками.

Отметим, ранее очевидцы сообщали о двух мощных хлопках на Кирилловской.