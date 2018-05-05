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    Было два хлопка. Очевидец рассказал о происшествии на Куреневке в Киеве

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    По словам молодого человека, сразу же после второго мощного хлопка с места происшествия быстро отъехала машина коричневого цвета.
    Взрыв на Куреневке в Киеве
    Громадське

    На улице Кирилловской в Подольском районе Киева, где в ночь на субботу, 5 мая, погиб человек, было слышно два хлопка, сообщил мужчина, находившийся недалеко от места происшествия. 

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    По словам молодого человека, сразу же после второго мощного хлопка он подошел к зданию, где находился обезображенный труп. Также Юрий утверждает, что видел машину коричневого цвета, которая очень быстро уехала после взрыва.  

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    Как сообщалось, в Киеве на улице Кирилловская, 117 прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек. ЧП произошло примерно в 00.45. По предварительным данным, взорвалась граната, а погибшим оказался бездомный мужчина.

    ​Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

    ​​Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева на спортивной площадке прогремел взрыв

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