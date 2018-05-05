Было два хлопка. Очевидец рассказал о происшествии на Куреневке в Киеве

На улице Кирилловской в Подольском районе Киева, где в ночь на субботу, 5 мая, погиб человек, было слышно два хлопка, сообщил мужчина, находившийся недалеко от места происшествия.

По словам молодого человека, сразу же после второго мощного хлопка он подошел к зданию, где находился обезображенный труп. Также Юрий утверждает, что видел машину коричневого цвета, которая очень быстро уехала после взрыва.

Смотрите также: Появилось видео кошмарного ДТП в Днепре

Как сообщалось, в Киеве на улице Кирилловская, 117 прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек. ЧП произошло примерно в 00.45. По предварительным данным, взорвалась граната, а погибшим оказался бездомный мужчина.

У Києві за адресою Кирилівська, 117 пролунав вибух. Одна людина загинула. Свідок Юрій розповів, що чув 2 "хлопки" pic.twitter.com/NlDsstH8Km — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2018 г.

​Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

​​Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева на спортивной площадке прогремел взрыв.