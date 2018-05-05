Взрыв прогремел на Куреневке в Киеве, погиб человек

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на Куреневке по адресу Кирилловская, 117 (Подольский район) прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, сообщает "Громадське".

"Взрыв произошел около 00.45. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего", — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, взорвалась граната.

Отмечается также, что скорее всего погиб бездомный, который сидел "на пороге помещения, сдаваемого в аренду".

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева на спортивной площадке прогремел взрыв.