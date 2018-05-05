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    Смертельный взрыв на Куреневке в Киеве. Первые кадры с места ЧП

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    (обновлено: )16510
    По предварительным данным, на улице Кирилловской в Подольском районе Киева взорвалась граната. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.
    Взрыв на Куреневке в Киеве
    @HromadskeUA

     В Киеве на улице Кирилловская, 117 (Подольский район) произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, сообщает "Громадське".

    "Взрыв произошел около 00.45. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего", — говорится в сообщении.

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    По предварительным данным, взорвалась граната, а погибшим оказался бездомный мужчина.

    ​​Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева на спортивной площадке прогремел взрыв

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