Смертельный взрыв на Куреневке в Киеве. Первые кадры с места ЧП

В Киеве на улице Кирилловская, 117 (Подольский район) произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, сообщает "Громадське".

"Взрыв произошел около 00.45. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего", — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, взорвалась граната, а погибшим оказался бездомный мужчина.

У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2018 г.

​​Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева на спортивной площадке прогремел взрыв.