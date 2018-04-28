Взрыв авто в Киеве. Очевидцы рассказали шокирующие подробности

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Водителя автомобиля, в котором в Дарницком районе Киева взорвалась граната, спасли свидетели происшествия, сообщает ТСН.

Инцидент произошел около 22:00, в пятницу, 27 апреля, на Позняках в Киеве. Пассажир погиб.

Взрыв произошел в людном месте на проезжей части под многоэтажкой. Из десятков прохожих, что были рядом, никто не пострадал.

Охранник палатки в парке Юрий Стефанюк рассказал, что автомобиль только тронулся со светофора, как спереди что-то взорвалось, а салон вспыхнул.

"Прилетело стекло, а потом водитель начал кричать: "Помогите, помогите!" Он в сознании был, осколочные порезы, локоть — сильное кровотечение… Лицо было в саже", — рассказал мужчина.

Свидетели говорят, что взрыв прогремел в салоне автомобиля со стороны переднего пассажирского сиденья, и спасти пассажира шансов не было.

"Там, где пассажир сидел — его сторона больше горела. Он даже не шевелился", — вспомнила работница пиццерии Виктория Татарчук.

Водителя вытащили и начали оказывать медицинскую помощь, накладывать жгуты. Мужчина, теряя сознание, только просил связаться с родными. "Скорая", которая прибыла через несколько минут после взрыва, срочно госпитализировала водителя. Мужчина сейчас находится в больнице скорой помощи, его прооперировали, он в реанимации, в тяжелом состоянии.

В полиции говорят, что следователи еще не имели возможности с ним пообщаться. Эксперты уже определили, что взорвалась граната. Везли ли ее в машине водитель с пассажиром, или кто-то забросил ее через окно — правоохранители еще выясняют.

По данным СМИ, граната разорвалась в руках у пассажира, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Отмечается, что причиной трагедии стал семейный конфликт.

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Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался по дороге, взорвалась граната. По факту взрыва открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь издание dtp.kiev.ua сообщает, что гранату в салон Chevrole забросили из проезжающего мимо автомобиля Subaru Outback.