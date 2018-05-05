Ночной взрыв в Киеве: изувеченный труп и изрешеченная дверь

На улице Кирилловская, 117 в Подольском районе Киева (Куреневка) в ночь на субботу прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. ЧП произошло примерно в 00.45; предварительно, взорвалась граната.

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По данным СМИ, правоохранители установили личность погибшего при взрыве по удостоверению Участника боевых действий (УБД). Мужчина погиб у входа в охранную фирму, его тело изуродовано взрывом и осколками.

Отметим, ранее очевидцы сообщали о двух мощных хлопках на Кирилловской.