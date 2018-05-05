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    Фотоленты

    Ночной взрыв в Киеве: изувеченный труп и изрешеченная дверь

    Тема:

    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (437)

    (обновлено: )16410
    Эксперт на месте взрыва в Подольском районе Киева, в результате которого погиб мужчина
    Эксперты на месте взрыва в Подольском районе Киева
    На месте взрыва в Подольском районе Киева, в результате которого погиб мужчина
    На месте взрыва в Подольском районе Киева, в результате которого погиб мужчина
    Криминалист на месте взрыва гранаты на Куреневке в Киеве
    Труп мужчины, погибшего при взрыве на Куреневке в Киеве
    Взрыв на Куреневке в Киеве
    Взрыв на Куреневке в Киеве
    Взрыв на Куреневке в Киеве
    Эксперт на месте взрыва в Подольском районе Киева, в результате которого погиб мужчина
    Эксперт на месте взрыва в Подольском районе Киева, в результате которого погиб мужчина
    Киев Оперативный
    Эксперты на месте взрыва в Подольском районе Киева
    Эксперты на месте взрыва в Подольском районе Киева
    Киев Оперативный
    На месте взрыва в Подольском районе Киева, в результате которого погиб мужчина
    На месте взрыва в Подольском районе Киева, в результате которого погиб мужчина
    Киев Оперативный
    На месте взрыва в Подольском районе Киева, в результате которого погиб мужчина
    На месте взрыва в Подольском районе Киева, в результате которого погиб мужчина
    Киев Оперативный
    Криминалист на месте взрыва гранаты на Куреневке в Киеве
    Криминалист на месте взрыва гранаты на Куреневке в Киеве
    Киев Оперативный
    Труп мужчины, погибшего при взрыве на Куреневке в Киеве
    Труп мужчины, погибшего при взрыве на Куреневке в Киеве
    dtp.kiev.ua
    Взрыв на Куреневке в Киеве
    Взрыв на Куреневке в Киеве
    dtp.kiev.ua
    Взрыв на Куреневке в Киеве
    Взрыв на Куреневке в Киеве
    Громадське
    Взрыв на Куреневке в Киеве
    Взрыв на Куреневке в Киеве
    Громадське

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    Эксперт на месте взрыва в Подольском районе Киева, в результате которого погиб мужчина

    На улице Кирилловская, 117 в Подольском районе Киева (Куреневка) в ночь на субботу прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. ЧП произошло примерно в 00.45; предварительно, взорвалась граната.

    Смотрите также: Подольский район Киева затянуло густым смогом и едким дымом

    По данным СМИ, правоохранители установили личность погибшего при взрыве по удостоверению Участника боевых действий (УБД). Мужчина погиб у входа в охранную фирму, его тело изуродовано взрывом и осколками.

    Отметим, ранее очевидцы сообщали о двух мощных хлопках на Кирилловской. 

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