Подольский район Киева затянуло густым смогом и едким дымом

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Густой смог окутал несколько жилмассивов в Подольском районе Киева рано утром в субботу, 5 мая.
О смоге и дыме сопровождающихся едким запахом гари, сообщают жители Виноградаря, Ветряных гор и Мостицкого массива.
Вероятно, смог и запах гари являются следствием пожара, возникшего накануне вечером.
Как сообщало РИА Новости Украина, в пятницу вечером, 4 мая, на жилмассиве Виноградарь в Подольском районе Киева произошел пожар на территории знаменитых фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица".
По данным очевидцев, спасатели быстро прибыли на место происшествия и оперативно приступили к тушению, однако удалось ли им полностью ликвидировать возгорание, на данный момент неизвестно.
Пожар произошел на территории садов, расположенных со стороны улицы маршала Гречко, поэтому некоторые пользователи соцсетей высказали предположение, что ЧП может быть как-то связано с недавними митингами местных жителей.
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Официальных комментариев от столичного главка ГСЧС пока не поступало.