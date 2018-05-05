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    Подольский район Киева затянуло густым смогом и едким дымом

    (обновлено: )12703
    Смог, дым и едкий запах гари, вероятно, являются следствием пожара, возникшего накануне вечером на территории знаменитых фруктовых садов на Виноградаре.
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Густой смог окутал несколько жилмассивов в Подольском районе Киева рано утром в субботу, 5 мая. 

    О смоге и дыме сопровождающихся едким запахом гари, сообщают жители Виноградаря, Ветряных гор и Мостицкого массива. 

    РИА Новости Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве

    Вероятно, смог и запах гари являются следствием пожара, возникшего накануне вечером.

    Как сообщало РИА Новости Украина, в пятницу вечером, 4 мая, на жилмассиве Виноградарь в Подольском районе Киева произошел пожар на территории знаменитых фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица".

    РИА Новости Украина
    Густой смог над Мостицким массивом в Киеве

    По данным очевидцев, спасатели быстро прибыли на место происшествия и оперативно приступили к тушению, однако удалось ли им полностью ликвидировать возгорание, на данный момент неизвестно.

    РИА Новости Украина
    Смог над Виноградарем и Ветряными горами в Подольском районе Киева

    Пожар произошел на территории садов, расположенных со стороны улицы маршала Гречко, поэтому некоторые пользователи соцсетей высказали предположение, что ЧП может быть как-то связано с недавними митингами местных жителей. 

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    Официальных комментариев от столичного главка ГСЧС пока не поступало. 

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