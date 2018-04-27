Радикалы провели субботник на месте разгромленного табора ромов

Фото Facebook Сергій Мазур

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в парке Лысая гора члены радикальной организации "С14" провели уборку на месте разгромленного ими же лагеря ромов.

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"Мы добились того, что там стало чище, а жителям Киева безопаснее. Во время уборки циг..нського лагеря свалка был безлюдной. Вчера С14 провели заключительное уборки на Лысой горе помойки, который образовали циг..ны. Наши активисты проводят уборку Лысой горы уже более пяти лет. Никакие попытки прикрыть вырубки и свалки в зеленой зоне вопросами национальности нас не остановят. Ни марсиане, ни ц..ганы, ни крисияны НЕ БУДУТ нарушать права граждан Украины. Если кто-то считает, что С14 нарушило закон, то это ваше право. Контролируйте полицию. Будут расследованы все стычки и кто их начал", — написал на своей странице один из лидеров "С14" Сергей Мазур.



Фото Facebook Сергій Мазур Уборка на месте разгромленного лагеря ромов на Лысой горе в Киеве

Погромы цыганских таборов в киевском парке Лысая гора произошли 21 апреля. Представители ультрарадикальной организации "С14" анонсировали дальнейшие облавы на ромов в социальных сетях.

До этого радикалы из "C14" устроили проверку цыган, которые "оккупировали" зал ожидания центрального железнодорожного вокзала Киева.

Полиция уже начала уголовное производство по факту нападений на ромов, действия радикалов осудил министр внутренних дел Арсен Аваков.