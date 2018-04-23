В Киеве разрушили дамбу на станции аэрации

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные разобрали часть дамбы на выпускающем канале Бортнической станции аэрации на Осокорках в Киеве, сообщает Сегодня.

По информации рыбаков, неизвестные сбросили в воду восемь бетонных плит, чтобы освободить проход для катеров и лодок.

Информацию о разрушении дамбы подтвердили в "Киевводоканале".

"Кто-то из собственников решил, что ее можно открыть для прохода катеров. Но это гидротехническое сооружение и так поступать люди не имеют права. Это не несет прямой угрозы экологии Днепру, поскольку туда попадает лишь очищенная вода, но в тоже время дамба выполняла определенные функции и ее необходимо восстанавливать. Мы этим вопросом будем заниматься", – прокомментировали произошедшее в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что в Киевской области после потепления оказалась затопленной дамба между реками Десна и Десенка.