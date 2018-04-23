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    Киев

    В Киеве разрушили дамбу на станции аэрации

    (обновлено: )558
    По данным рыбаков, неизвестные сбросили в воду восемь бетонных плит, чтобы освободить проход для катеров и лодок на выпускающем канале Бортнической станции аэрации на столичных Осокорках.
    Бортническая станция аэрации в Киеве
    kiev.vgorode.ua

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные разобрали часть дамбы на выпускающем канале Бортнической станции аэрации на Осокорках в Киеве, сообщает Сегодня.

    По информации рыбаков, неизвестные сбросили в воду восемь бетонных плит, чтобы освободить проход для катеров и лодок.

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    Информацию о разрушении дамбы подтвердили в "Киевводоканале".

    "Кто-то из собственников решил, что ее можно открыть для прохода катеров. Но это гидротехническое сооружение и так поступать люди не имеют права. Это не несет прямой угрозы экологии Днепру, поскольку туда попадает лишь очищенная вода, но в тоже время дамба выполняла определенные функции и ее необходимо восстанавливать. Мы этим вопросом будем заниматься", – прокомментировали произошедшее в пресс-службе предприятия.

    Ранее сообщалось, что в Киевской области после потепления оказалась затопленной дамба между реками Десна и Десенка. 

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