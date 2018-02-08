Появились подробности прорыва дамбы на Закарпатье

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В результате прорыва дамбы на реке Боржава в Закарпатской области произошло подтопление сельскохозяйственных угодий и домохозяйств граждан, сообщает Бассейновое управление водных ресурсов реки Тиса.

Местные СМИ сообщали о прорыве дамбы в конце минувшей недели: вследствие сильных дождей в реках Иршавка и Боржава существенно поднялся уровень воды, в результате чего произошло подтопление сельскохозяйственных угодий в Иршавском районе. Кроме того, были подтоплены не только дома, но и теплицы, а жители села Заречье поставляют ранние овощи на рынки всей Украины.

"В результате прорыва дамбы на Боржаве в Виноградовском районе прошло подтопление сельскохозяйственных угодий сел Боржавское и В. Комяты с последующим переходом части воды самотеком в сторону Заречья, что привело к подтоплению сельскохозяйственных угодий и домохозяйств граждан", — сказано в сообщении.

Пресс-служба ведомства сообщает, что в среду, 7 февраля, руководители Береговского и Виноградовского управлений водных ресурсов в присутствии председателя сельского света и депутатов Заречья осуществили осмотр подтопленных территорий и дворов жителей населенного пункта.

При осмотре были определены домохозяйства, которые подверглись подтоплению, составлены соответствующие акты, а также принято решение о срочном восстановлении поврежденной части дамбы с целью недопущения в дальнейшем подтоплений сельскохозяйственных угодий и домохозяйств в Иршавском районе, добавили в ведомстве.