Западная Украина зажата в снежной ловушке - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Западные регионы страны 3-4 февраля буквально замело снегом.

Одна из самых сложных ситуаций — во Львовской области. Там, из-за непогоды были обесточены почти 100 населенных пунктов. К тому же в ГСЧС сообщают, что из-за сильного снегопада на Львовщине парализовано движение на трассе Киев-Чоп.

Также есть сообщения, что в самом Львове из-за снегопада было повалено с десяток деревьев. Одно — упало на припаркованный рядом автомобиль. Правда, обошлось без жертв.

Подробнее о ситуации во Львове и области сообщил корреспондент Голоса Столицы Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка зараз ситуація в Львові? Чи продовжується снігопад?

— Дійсно, вже втретє, напевне, за цю зиму західні області України опинилися в сніговій пастці. Львів та Львівську область 3 та 4 лютого в буквальному сенсі слова замітало снігом. За 3-4 лютого, за даними львівської мерії, в місті випало 64% від місячної норми опадів. Та загалом на лютий така місячна норма опадів становить всього 44%, тоді, як я вже казав, випало аж 64% від місячної норми. Звичайно, що такі сильні снігопади не могли не вплинути на життя і життєдіяльність міста.

facebook.com/groups/govarta1 Масштабный снегопад во Львове

На щастя, вчора у другу половину дня опади нарешті припинилися. Сьогодні цілий день — жодної сніжинки у Львові не випало, на відміну від області. Там, за даними синоптиків, в окремих районах Львівщини ще продовжує падати сніг. Стосовно того, що наробила стихія, що наробила негода, найбільше постраждали регіони та райони у Львівській області. Там в суботу було знеструмлено 229 населених пунктів. Станом на сьогоднішній ранок таких населених пунктів залишилося 95, 65 із них повністю знеструмлені, 30 — частково. Ці райони знаходяться в 14 районах області, і одна вулиця в місті Борислав. За даними обласної влади, аварійні бригади Львівобленерго продовжують працювати над ліквідацією аварії, і подати електропостачання всім населеним пунктам, які постраждали внаслідок негоди, обіцяють до кінця доби 5 лютого.

Скільки взагалі снігоприбиральної техніки працює у Львові? З ліквідацією наслідків негоди справляються комунальники?

— Тут хочеться сказати і, власне, навіть похвалити комунальників та дорожні служби міста Львова. На щастя, цього разу і комунальники, і дорожні служби Львова адекватно та доволі швидко відреагували на різку зміну погоди. Хоча синоптики ще за дві доби до таких сильних снігопадів попереджували про те, що у Львові та області буде змінюватися погода, і ця зміна буде доволі різкою. Але на щастя і дорожні служби, і комунальники доволі швидко відреагували на цю ситуацію. Вже в суботу, коли розпочалися сильні снігопади, а сніг, власне, почав падати з самого ранку, хоча в п'ятницю ввечері ще у Львові був дощ, вже в суботу близько ста одиниць техніки розчищали дороги міста. Найбільша увага, звичайно, приділялася центральним вулицям, найбільше снігоприбиральної техніки було в Галицькому районі, але от, що приємно, не забували дорожні служби і про віддалені райони, там також активно розчищали дороги, посипали їх.

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В суботу вже, коли стало зрозуміло, що опади не припиняються, а лише посилюються, мерія Львова вирішила перевести дорожні служби на цілодобовий режим чергування, а неділю зробили робочим днем для двірників. Тому більшість вуличок у Львові, у віддалених спальних районах, були прибрані, почищені, посипані, і люди в більшій частині Львова не відчували дискомфорту і могли вільно пересуватися по вулицям. Тому саме дорожників та комунальників можна у Львові в цьому випадку похвалити. На відміну від дорожників в області, хоча обласна влада і в суботу, і в неділю активно сповіщала про те, що дороги прибираються, чистяться, все це лише бачили водії, які в суботу та неділю ризикнули на своїх автомобілях виїхати кудись в область, вони активно постили в соцмережах фотографії неприбраних доріг на території Львівської області.

facebook.com/groups/govarta1 Масштабный снегопад во Львове

Напомним, ранее спецкор Екатерина Ирха сообщила, что из-за непогоды на Закарпатье в снежном плену оказались 37 авто, а из-за налипания мокрого снега, падения деревьев на линии электропередач без света остаются 26 населенных пунктов.