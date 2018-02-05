Снежный коллапс в Европе: закрыты магистрали, обесточены дома

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Испании из-за обильных снегопадов закрыты 18 автомагистралей, в Боснии десятки поселений остались без света, передает ТСН.

Как стало известно, в Испании из-за метели полиция закрыла 18 автомагистралей. Еще на почти сотню дорог не пускают машины, на колесах которых нет цепей против скольжения.

Также сложная ситуация в балканских странах. Самая критическая ситуация в Боснии, где только за три часа выпало снега до колен. Десятки людей там остались без электричества.

REUTERS Eloy Alonso Снегопад в Испании

Напомним, в выходные Москву завалило снегом. Там из-за погодных условий было повалено 370 деревьев.