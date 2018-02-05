наверх
05.02.201813:11
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Снежный коллапс в Европе: закрыты магистрали, обесточены дома

    (обновлено: )453
    В Испании из-за метели полиция закрыла 18 автомагистралей. Еще на почти сотню дорог не пускают машины, на колесах которых нет цепей против скольжения.
    Снегопад в Испании
    REUTERS Eloy Alonso

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Испании из-за обильных снегопадов закрыты 18 автомагистралей, в Боснии десятки поселений остались без света, передает ТСН.

    Как стало известно, в Испании из-за метели полиция закрыла 18 автомагистралей. Еще на почти сотню дорог не пускают машины, на колесах которых нет цепей против скольжения.

    Также сложная ситуация в балканских странах. Самая критическая ситуация в Боснии, где только за три часа выпало снега до колен. Десятки людей там остались без электричества.

    REUTERS Eloy Alonso
    Снегопад в Испании

    Напомним, в выходные Москву завалило снегом. Там из-за погодных условий было повалено 370 деревьев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Заседание Верховной рады Украины
    Украина - Польша: Бандера раздора