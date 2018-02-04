Снегопад и ледяной дождь в Москве. Повалены 370 деревьев

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Из-за снегопада и ледяного дождя в Москве упали около 370 деревьев, есть пострадавшие, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Вот эта погода, связанная с выпадением ледяного дождя, мокрого снега, усложнила ситуацию. В городе упало примерно 370 деревьев, сейчас практически все они распилены и вывезены", — сказал он.

"Три человека получили травмы от падения деревьев", — добавил Бирюков.

По его словам, власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети и просят прислушаться к тем рекомендациям, которые дают специалисты — как себя вести на улицах, быть осторожными в движении по трассам.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один человек погиб в субботу из-за падения дерева и порыва линии электропередачи в Москве, еще двое получили травмы.

"К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше", — написал Собянин в соцсети "Вконтакте".

Ранее центр погоды "Фобос" сообщил, что в субботу в Москве выпало более половины месячной нормы осадков.

Как сообщалось ранее, во Львовской области из-за сильного снегопада в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька образовался затор на трассе Киев-Чоп.