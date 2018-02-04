Мощный снегопад парализовал движение во Львовской области

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Во Львовской области из-за сильного снегопада в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька образовался затор на трассе Киев-Чоп, пишет Mukachevo.net.

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mukachevo.net Во Львовской области из-за снегопада остановилось движение по трассе Киев - Чоп

"Спецтехника, которая должна была чистить трассу, застряла вместе с другими автомобилями", — говорится в сообщении.

Полиция Львовской области предупреждает о сложных дорожных условиях в области из-за непогоды.

"На многих участках дорог области затруднено движение в связи с погодными условиями. Будьте максимально внимательными и осторожными. Соблюдайте правила дорожного движения и по возможности, воздержитесь от поездок, особенно с детьми", — сообщили в полиции.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила о резкой смене погоды в Украине.