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    Мощный снегопад парализовал движение во Львовской области

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    По информации СМИ, в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька на трассе Киев-Чоп спецтехника, которая должна была чистить дорогу, застряла вместе с другими автомобилями.
    Во Львовской области из-за снегопада остановилось движение по трассе Киев - Чоп
    mukachevo.net

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Во Львовской области из-за сильного снегопада в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька образовался затор на трассе Киев-Чоп, пишет Mukachevo.net.

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    mukachevo.net
    Во Львовской области из-за снегопада остановилось движение по трассе Киев - Чоп

    "Спецтехника, которая должна была чистить трассу, застряла вместе с другими автомобилями", — говорится в сообщении.

    Полиция Львовской области предупреждает о сложных дорожных условиях в области из-за непогоды.

    "На многих участках дорог области затруднено движение в связи с погодными условиями. Будьте максимально внимательными и осторожными. Соблюдайте правила дорожного движения и по возможности, воздержитесь от поездок, особенно с детьми", — сообщили в полиции.

    Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила о резкой смене погоды в Украине.

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