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    ГСЧС предупреждает о снежных заносах и метелях

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (128)

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    В ГСЧС отметили, что в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидаются сложные погодные условия.
    Снегопад в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Украине в семи областях 21-23 января существенно ухудшатся погодные условия, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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    dsns.gov.ua
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    Согласно ему, ухудшение метеоусловий ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В частности, прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей — преимущественно дождь, усиление ветра до 15-20 м/с (местами — до 25 м/с), метели, снежные заносы.

    Ожидается налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

    Ранее сообщалось, что в  аэропорту Херсона совершил незапланированную посадку самолет, который выполнял рейс Шарм-эль-Шейх — Кривой Рог. В Днепропетровской области лайнер не смогли принять из-за плохой погоды.

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