ГСЧС предупреждает о снежных заносах и метелях

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Украине в семи областях 21-23 января существенно ухудшатся погодные условия, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно ему, ухудшение метеоусловий ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В частности, прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей — преимущественно дождь, усиление ветра до 15-20 м/с (местами — до 25 м/с), метели, снежные заносы.

Ожидается налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Херсона совершил незапланированную посадку самолет, который выполнял рейс Шарм-эль-Шейх — Кривой Рог. В Днепропетровской области лайнер не смогли принять из-за плохой погоды.

Смотрите также: Виртуозная посадка самолета во время урагана попала на видео