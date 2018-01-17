Фото дня. Снежный апокалипсис - Украина в плену непогоды

Тем временем, прогнозы синоптиков неутешительные: украинцев ждет новое ухудшение погоды и сильные метели.

На утро среды, 17 января, из-за непогоды 15 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электричества. В частности, в Донецкой области 9 населенных пунктов, в Запорожской — три, Одесской — три, сообщают в ГСЧС.

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Из-за резкого ухудшения погоды с 14:00 16 января запрещено движение грузового транспорта по 7 автомобильным дорогам госзначения в Одесской области. Речь идет о М-05 Киев — Одесса (364 — 464 км) М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (направление в Таганрог) (0 — 55 км) М-15 Одесса — Рени (направление Бухарест) (11 — 41 км) М-16 Одесса — Кучурганы (направление Кишинев) (0 — 70 км) М-27 Одесса — Черноморск (0 — 22) М-28 Одесса — Южный — М-14 с подъездами (0 — 50 км) Н-33 Одесса — Белгород — Днестровский — Монаши — М-15 (0 — 53 км) с подъездом к порту Черноморск (0 — 3 км).

Тем временем, прогнозы синоптиков неутешительные: в ближайшие дни погода еще ухудшиться.