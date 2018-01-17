Полтора десятка населенных пунктов обесточены из-за непогоды

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Пятнадцать населенных пунктов в трех областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"С 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 15 населенных пунктов в трех областях", — говорится в сообщении.

В частности, в Донецкой области без электричества остались девять населенных пунктов, в Запорожской — три, Одесской — три. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.

Ранее сообщалось, что во вторник в Одессе весь день шел снегопад и наблюдалась сильная метель. Одесситы публиковали с утра в соцсетях призывы не приходить на работу, чтобы не застревать в снежных заносах по пути.