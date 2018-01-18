Поезд "Интерсити" остановился под Черкассами из-за непогоды

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Скоростной поезд "Интерсити" Киев-Запорожье из-за непогоды застрял в Черкасской области, сообщает в Facebook адвокат Юрий Иващенко.

Судя по всему, в Запорожье он ехал на судебное заседание с участием прокуроров САП. Железнодорожную колею завалило 30-сантиметровым слоем снега.

"Поезд Интерсити в Запорожье стал. Суд и прокуроры САП судя по-моему подождут. На колее сантиметров 30 снега. Почему нет Дьюти фри когда он нужен)))", — пишет адвокат Юрий Иващенко, который находится в поезде.

Далее в комментариях он рассказал, что поезд иногда проезжает пару километров и опять встает. В Черкасской области продолжает идти очень сильный снегопад.

Спустя почти полчаса с момента публикации поста Иващенко сообщил, что поезд "вроде поехал". Поезд выехал из Киева в 07.13, а прибыть в Запорожье должен по графику в 14.23.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 января, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.