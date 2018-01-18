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    Поезд "Интерсити" остановился под Черкассами из-за непогоды

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    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (96)

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    По информации адвоката Юрия Иващенко, поезд Интерсити остановился из-за сильного снегопада в Черкасской области, на железнодорожной колее сантиметров 30 снега.
    Скоростной поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Скоростной поезд "Интерсити" Киев-Запорожье из-за непогоды застрял в Черкасской области, сообщает в Facebook адвокат Юрий Иващенко.

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    Судя по всему, в Запорожье он ехал на судебное заседание с участием прокуроров САП. Железнодорожную колею завалило 30-сантиметровым слоем снега.

    "Поезд Интерсити в Запорожье стал. Суд и прокуроры САП судя по-моему подождут. На колее сантиметров 30 снега. Почему нет Дьюти фри когда он нужен)))", — пишет адвокат Юрий Иващенко, который находится в поезде.

    Далее в комментариях он рассказал, что поезд иногда проезжает пару километров и опять встает. В Черкасской области продолжает идти очень сильный снегопад.

    Спустя почти полчаса с момента публикации поста Иващенко сообщил, что поезд "вроде поехал". Поезд выехал из Киева в 07.13, а прибыть в Запорожье должен по графику в 14.23.

    Ранее сообщалось, что в четверг, 18 января, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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