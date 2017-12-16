Последствия прорыва дамбы в Закарпатье

Вследствие интенсивных дождей, которые с небольшими перерывами идут на Закарпатье уже неделю, вода в основных водных артериях резко поднялась, область накрыла третья паводковая волна. Об этом сообщила пресс-служба главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

В целом по области подтоплены более тысячи гектаров сельхозугодий, на откачке воды работают 17 насосных станций. О чрезвычайной ситуации предупреждены соседние в Венгрия и Словакия, куда направляется паводковая волна.

Читайте также: В Закарпатье прорвало дамбу: подтоплены дома

Как отмечается, наиболее угрожающая ситуация сложилась в низовье реки Боржава. "Утром (16 декабря – Ред.) между селами Сильце и Ольховка вода вышла из берегов и перелилась через трассу "Мукачево – Рогатин". Подтоплено около 150 метров дорожного покрытия, автомобильное движение перекрыто, объезд автотранспорта осуществляется через Иршаву – Долгое – Липецкую Поляну и Хуст", — заявил Москаль.

В селе Ольховка подтоплено около 50 подвалов жилых домов, однако, поскольку вода в Боржаве продолжает подниматься, под угрозой подтопления еще около сотни дворов.

Кроме того, "Заречье – Б. Комьяты" перекрыта до конца дня, объезд транспорта (в том числе тяжеловесного) осуществляется через Берегово и Виноградов, а также через Иршаву – Долгое – Липецкую Поляну и Хуст.

Ранее наводнение в Закарпатье повредило мост. Люди в селе остались без дороги.