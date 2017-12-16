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    Фотоленты

    Последствия прорыва дамбы в Закарпатье

    Тема:

    Украина в тисках непогоды (391)

    (обновлено: )74920
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение в Закарпатье
    На Закарпатье прорвало дамбу
    На Закарпатье прорвало дамбу
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение в Закарпатье
    moskal.in.ua
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение в Закарпатье
    moskal.in.ua
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение в Закарпатье
    moskal.in.ua
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение в Закарпатье
    moskal.in.ua
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение в Закарпатье
    moskal.in.ua
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение в Закарпатье
    moskal.in.ua
    Наводнение в Закарпатье
    Наводнение в Закарпатье
    moskal.in.ua
    На Закарпатье прорвало дамбу
    На Закарпатье прорвало дамбу
    Пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области
    На Закарпатье прорвало дамбу
    На Закарпатье прорвало дамбу
    Пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области

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    Наводнение в Закарпатье

    Вследствие интенсивных дождей, которые с небольшими перерывами идут на Закарпатье уже неделю, вода в основных водных артериях резко поднялась, область накрыла третья паводковая волна. Об этом сообщила пресс-служба главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

    В целом по области подтоплены более тысячи гектаров сельхозугодий, на откачке воды работают 17 насосных станций. О чрезвычайной ситуации предупреждены соседние в Венгрия и Словакия, куда направляется паводковая волна.

    Читайте также: В Закарпатье прорвало дамбу: подтоплены дома

    Как отмечается, наиболее угрожающая ситуация сложилась в низовье реки Боржава. "Утром (16 декабря – Ред.) между селами Сильце и Ольховка вода вышла из берегов и перелилась через трассу "Мукачево – Рогатин". Подтоплено около 150 метров дорожного покрытия, автомобильное движение перекрыто, объезд автотранспорта осуществляется через Иршаву – Долгое – Липецкую Поляну и Хуст", — заявил Москаль.

    В селе Ольховка подтоплено около 50 подвалов жилых домов, однако, поскольку вода в Боржаве продолжает подниматься, под угрозой подтопления еще около сотни дворов.

    Кроме того, "Заречье – Б. Комьяты" перекрыта до конца дня, объезд транспорта (в том числе тяжеловесного) осуществляется через Берегово и Виноградов, а также через Иршаву – Долгое – Липецкую Поляну и Хуст.

    Ранее наводнение в Закарпатье повредило мост.  Люди в селе остались без дороги.

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