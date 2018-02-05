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    Общество

    Убытки на миллион: в Закарпатье прорвало дамбу и затопило теплицы

    (обновлено: )41833
    Согласно официальной информации Заречанского сельского совета, в результате прорыва дамбы подтоплено до 150 га сельхозугодий.
    Затопленные теплицы
    mukachevo.net

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В результате сильных дождей в реках Иршавка и Боржава Закарпатской области существенно поднялся уровень воды, в результате чего произошло подтопление сельскохозяйственных угодий в Иршавском районе.

    Так в селе Заречье река Боржава прорвала дамбу, поток воды устремился на территорию села, что привело к подтоплению не только домов, но и теплиц. Жители этого населенного пункта поставляют ранние овощи на рынки всей Украины.

    По словам местных жителей в теплицах уже высадили капусту, которая практически вся пропадет из-за подтопления. Их реальные убытки оценивают в сотни тысяч гривен, а учитывая то, что пропал урожай — миллионы гривен, сообщает mukachevo.net.

    mukachevo.net
    Затопленные теплицы

    Согласно официальной информации Заречанского сельского совета, подтоплено до 150 га сельхозугодий.

    Ранее сообщалось, что у села Йосиповка Тернопольской области замечены поля с гниющей капустой.

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