Убытки на миллион: в Закарпатье прорвало дамбу и затопило теплицы

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В результате сильных дождей в реках Иршавка и Боржава Закарпатской области существенно поднялся уровень воды, в результате чего произошло подтопление сельскохозяйственных угодий в Иршавском районе.

Так в селе Заречье река Боржава прорвала дамбу, поток воды устремился на территорию села, что привело к подтоплению не только домов, но и теплиц. Жители этого населенного пункта поставляют ранние овощи на рынки всей Украины.

По словам местных жителей в теплицах уже высадили капусту, которая практически вся пропадет из-за подтопления. Их реальные убытки оценивают в сотни тысяч гривен, а учитывая то, что пропал урожай — миллионы гривен, сообщает mukachevo.net.

mukachevo.net Затопленные теплицы

Согласно официальной информации Заречанского сельского совета, подтоплено до 150 га сельхозугодий.

Ранее сообщалось, что у села Йосиповка Тернопольской области замечены поля с гниющей капустой.