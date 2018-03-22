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    Киев

    Киевсовет переименовал ряд улиц и переулков

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (277)

    (обновлено: )11002
    В частности, улица Гайдара переименована в улицу Семьи Праховых, улица Петровская в улицу Василия Щавинского, а улица Новороссийская в улицу Опрышковскую.
    Киевский городской совет
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Киевсовета поддержали переименование семи улиц и переулков в Киеве в рамках декоммунизации, сообщила в четверг пресс-служба горсовета.

    Северный мост (бывший Московский) в Киеве
    УНИАН
    Уже не Московский, уже не Петровка. Декоммунизация крепчала

    "Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных топонимов", — говорится в сообщении.

    По данным Киевсовета, улица Гайдара переименована в улицу Семьи Праховых, улица Петровская в улицу Василия Щавинского, улица Новороссийская в улицу Опрышковскую, улица Александра Горовицы в улицу Василия Барки, переулок Михаила Реута в переулок Памвы Берынды, улица Пугачева в улицу Академика Ромоданова.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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