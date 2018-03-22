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    Киев

    Аэропорт "Киев" переименовали

    (обновлено: )19902
    По словам заместителя председателя КГГА Алексея Резникова, аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского.
    Аэропорт Киев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Киевсовета в четверг приняли решение "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского".

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    Докладчиком по данному вопросу выступил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

    "Мы прошли все процедуры по присвоению аэропорту "Киев" (Жуляны) имени авиаконструктора Сикорского. У нас есть согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения№, — цитирует его пресс-служба КГГА.

    Теперь аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского.

    Ранее жители Киева не поддержали предложение о переименовании площади Льва Толстого (Шевченковский район) на площадь Евгения Чикаленко.

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