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    Киев

    Киевляне сказали "нет" переименованию площади Льва Толстого

    Тема:

    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (272)

    (обновлено: )15811
    Соответствующий проект, обнародованный на официальном сайте Киевской городской государственной администрации, поддержали 1279 человек, в то время как против выступили 1813 киевлян.
    Площадь Льва Толстого в Киеве. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Жители Киева не поддержали предложение о переименовании площади Льва Толстого (Шевченковский район) на площадь Евгения Чикаленко.

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН
    Есть у декоммунизации начало... В Киеве снова переименования

    За соответствующий проект, обнародованный на официальном сайте Киевской городской государственной администрации, проголосовали 1279 человек, против выступили 1813 пользователей.

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    Общественное обсуждение длилось с 18 января по 18 марта.

    Евгений Чикаленко – украинский меценат, землевладелец, издатель, публицист. Родился в 1861 году в Херсонской губернии. В 1900 году переехал в Киев, где принимал активное участие в общественной жизни города. Умер в 1929 году в эмиграции.

    КГГА
    Результаты голосования за переименование площади Льва Толстого в Киеве

    Площадь Льва Толстого — одна из центральных площадейстлоицы. В двух кварталах от площади находится главное здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На площади Льва Толстого находится электронно-вычислительный центр киевского метрополитена, а также ряд памятников архитектуры, таких, как доходный дом Снежко и Хлебниковой или доходный дом Льва Бендерского.

    Напомним, ранее в Киеве переименовали парк Дружбы народов в "Муромец".

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