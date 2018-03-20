Киевляне сказали "нет" переименованию площади Льва Толстого

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Жители Киева не поддержали предложение о переименовании площади Льва Толстого (Шевченковский район) на площадь Евгения Чикаленко.

За соответствующий проект, обнародованный на официальном сайте Киевской городской государственной администрации, проголосовали 1279 человек, против выступили 1813 пользователей.

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Общественное обсуждение длилось с 18 января по 18 марта.

Евгений Чикаленко – украинский меценат, землевладелец, издатель, публицист. Родился в 1861 году в Херсонской губернии. В 1900 году переехал в Киев, где принимал активное участие в общественной жизни города. Умер в 1929 году в эмиграции.

КГГА Результаты голосования за переименование площади Льва Толстого в Киеве

Площадь Льва Толстого — одна из центральных площадейстлоицы. В двух кварталах от площади находится главное здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На площади Льва Толстого находится электронно-вычислительный центр киевского метрополитена, а также ряд памятников архитектуры, таких, как доходный дом Снежко и Хлебниковой или доходный дом Льва Бендерского.

Напомним, ранее в Киеве переименовали парк Дружбы народов в "Муромец".