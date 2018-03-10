Замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что столичным властям начали поступать жалобы на необоснованное повышение цен в гостиницах на период проведения песенного конкурса.
Замглавы КГГА Алексей Резников сообщил, что определено место проведения самого действия - арена МВЦ (Международный выставочный центр). Никаких действий конкурса на территории заповедника София Киевская не будет.
Как сообщил замглавы КГГА Алексей Резников, "Евровидение" - очень демократический конкурс, VIP-места не предусмотрены, а все VIP-персоны смогут наблюдать за конкурсом в первом ряду - возле своего телевизора в собственном доме.
Как сообщил заместитель мэра Алексей Резников, столичная власть при выборе арены исходила из двух главных требований - безопасность и удобство. Таким критериям отвечают Дворец спорта и Международный выставочный центр.
Авария произошла вечером 12 марта на Столичном шоссе. Водитель Volkswagen по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу Porsche, принадлежавший Алексею Резникову.
ДТП произошло вечером 12 марта на Столичном шоссе. Водитель Volkswagen по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу Porsche, принадлежавший Алексею Резникову.
Согласно информации, водитель Volkswagen, двигаясь в направлении улицы Заболотного, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу Porsche, принадлежавший Алексею Резникову.
Новый состав Киевсовета однозначно затруднит работу мэра и исполнительной власти, потому что все время придется договариваться и искать компромиссы. Но это будет держать в тонусе и Киевсовет, и КМДА, считает секретарь Киевсовета Алексей Резников.
Новый состав Киевсовета однозначно затруднит работу мэра и исполнительной власти, потому что все время придется договариваться и искать компромиссы. Но это будет держать в тонусе и Киевсовет, и КМДА, считает секретарь Киевсовета Алексей Резников.
Новый состав Киевсовета однозначно затруднит работу мэра и исполнительной власти, потому что все время придется договариваться и искать компромиссы. Но это будет держать в тонусе и Киевсовет, и КМДА, считает секретарь Киевсовета Алексей Резников.
Секретарь Киевсовета Алексей Резников отметил, что столичные власти с трудом сдерживают жителей города от того, чтобы не началось противостояние на улицах из-за владельцев мобильных кофеен и торговцев шаурмой.
Пикет владельцев кофеен на колесах, отсутствие вразумительного Генерального плана застройки Киева и туманная судьба реставрации кинотеатра "Жовтень". Секретарь Киевсовета в эфире радиостанции Голос Столицы ответил на волнующие жителей столицы вопросы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".