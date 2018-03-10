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    Алексей Резников

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Алексей Резников
    В КГГА сообщили, как отменить решение о переименовании проспекта Ватутина
    20:34 04.06.2017
    804Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Как заявил заместитель главы КГГА Алексей Резников, необходимо доказать, что во время принятия решения о переименовании проспекта была нарушена процедура.
    Реклама в Киеве
    Киев зачистят от рекламы
    04:48 21.04.2017
    88
    По словам заместителя мэра столицы Алексея Резникова, к концу 2018 года останется 2 тысячи конструкций. Таким образом, планируется сократить их число на 75%.
    Здание Киевского городского совета и Киевской горгосадминистрации
    КГГА предостерегла гостиницы от повышения цен во время Евровидения
    01:59 17.02.2017
    59Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что столичным властям начали поступать жалобы на необоснованное повышение цен в гостиницах на период проведения песенного конкурса.
    Алексей Резников
    Резников: киевляне не пострадают от инвестиций "Киевэнерго" в модернизацию МВЦ
    00:17 27.01.2017
    110Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Алексей Резников в эфире ГС рассказал, что расходы на модернизацию электроснабжения можно компенсировать за счет изменения структуры тарифа.
    Евровидение в Украине
    КГГА: Украину не лишат права проводить Евровидение
    15:57 28.11.2016
    139Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Как сообщил заместитель главы киевской администрации Алексей Резников, столица готова к принятию песенного конкурса, в бюджете уже предусмотрены на это средства.
    Евровидение в Украине
    КГГА: Евровидение-2017 будет проведено в Международном выставочном центре
    19:33 15.11.2016
    645Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Замглавы КГГА Алексей Резников сообщил, что определено место проведения самого действия - арена МВЦ (Международный выставочный центр). Никаких действий конкурса на территории заповедника София Киевская не будет.
    Евровидение в Украине
    Организаторы Евровидения-2017 не будут оборудовать VIP-места для гостей
    13:24 15.11.2016
    404Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Как сообщил замглавы КГГА Алексей Резников, "Евровидение" - очень демократический конкурс, VIP-места не предусмотрены, а все VIP-персоны смогут наблюдать за конкурсом в первом ряду - возле своего телевизора в собственном доме.
    Алексей Резников
    Зампред КГГА владеет компанией на Виргинских островах
    03:45 30.10.2016
    157Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников владеет 33,3% компании Life Earth на Виргинских островах и 30% компании Freeways.me в Латвии.
    Киевская городская государственная администрация
    Киевская власть назвала две наиболее подходящие площадки для Евровидения
    10:54 26.07.2016
    884Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Как сообщил заместитель мэра Алексей Резников, столичная власть при выборе арены исходила из двух главных требований - безопасность и удобство. Таким критериям отвечают Дворец спорта и Международный выставочный центр.
    Алексей Резников
    Резников объяснил, зачем в Киеве надо запретить ночную продажу алкоголя
    01:34 13.04.2016
    187
    В Киеве запретили продажу алкоголя в киосках. Следующим шагом, по словам заместителя председателя КГГА Алексея Резникова, станет запрет реализовывать алкогольные напитки в магазинах в ночное время.
    На месте ДТП с участием заместителя Кличко
    На месте ДТП с участием заместителя Кличко 
    17:50 13.03.2016
    343
    Авария произошла вечером 12 марта на Столичном шоссе. Водитель Volkswagen по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу Porsche, принадлежавший Алексею Резникову.
    Авария с участием заместителя мэра Киева
    Авария с участием заместителя Кличко 
    16:55 13.03.2016
    315
    ДТП произошло вечером 12 марта на Столичном шоссе. Водитель Volkswagen по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу Porsche, принадлежавший Алексею Резникову.
    Заместитель мэра Киева Резников попал в ДТП
    Заместитель Кличко попал в ДТП
    15:45 13.03.2016
    284
    Согласно информации, водитель Volkswagen, двигаясь в направлении улицы Заболотного, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу Porsche, принадлежавший Алексею Резникову.
    Алексей Резников
    Новый состав Киевсовета затруднит работу мэра - Резников
    22:23 27.10.2015
    80
    Новый состав Киевсовета однозначно затруднит работу мэра и исполнительной власти, потому что все время придется договариваться и искать компромиссы. Но это будет держать в тонусе и Киевсовет, и КМДА, считает секретарь Киевсовета Алексей Резников.
    Алексей Резников
    Секретарь Киевсовета: в местном самоуправлении нельзя быть в оппозиции
    22:17 27.10.2015
    29Местные выборы 2015: итоги
    Новый состав Киевсовета однозначно затруднит работу мэра и исполнительной власти, потому что все время придется договариваться и искать компромиссы. Но это будет держать в тонусе и Киевсовет, и КМДА, считает секретарь Киевсовета Алексей Резников.
    Мэр Киева Виталий Кличко и секретарь Киевсовета Алексей Резников на месте демонтажа незаконной застройки
    Алексей Резников: новый Киевсовет однозначно затруднит работу мэра
    17:08 27.10.2015
    346Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Новый состав Киевсовета однозначно затруднит работу мэра и исполнительной власти, потому что все время придется договариваться и искать компромиссы. Но это будет держать в тонусе и Киевсовет, и КМДА, считает секретарь Киевсовета Алексей Резников.
    Мэр Киева Виталий Кличко на месте демонтажа незаконной застройки
    Кличко в каске проверил демонтаж застройки 
    15:11 11.09.2015
    477
    Мэр Киева и секретарь Киевсовета поднялись на крышу дома в Десятинном переулке, чтобы проверить, как строители выполняют работу по демонтажу незаконной надстройки.
    Владельцы киосков частично перекрыли Крещатик. Архивное фото
    Резников: владельцы автокофеен - "сироты", разъезжающие на дорогих авто
    14:38 23.07.2015
    171Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Секретарь Киевсовета Алексей Резников отметил, что столичные власти с трудом сдерживают жителей города от того, чтобы не началось противостояние на улицах из-за владельцев мобильных кофеен и торговцев шаурмой.
    Митинг владельцев кофемашин под КГГА
    Автомобили "закусочных на колесах" отправят в зону АТО – секретарь Киевсовета
    12:22 23.07.2015
    636Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Пикет владельцев кофеен на колесах, отсутствие вразумительного Генерального плана застройки Киева и туманная судьба реставрации кинотеатра "Жовтень". Секретарь Киевсовета в эфире радиостанции Голос Столицы ответил на волнующие жителей столицы вопросы.
    Кинотеатр Жовтень в Киеве
    Кинофестиваль "Молодость" пройдет в отремонтированном "Жовтне"
    20:26 03.06.2015
    176
    В КГГА сообщили, что на сегодняшний день на проведение работ по реконструкции кинотеатра выделено 12 млн гривен.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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