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Новый состав Киевсовета однозначно затруднит работу мэра и исполнительной власти, потому что все время придется договариваться и искать компромиссы. Но это будет держать в тонусе и Киевсовет, и КМДА, считает секретарь Киевсовета Алексей Резников.