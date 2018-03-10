Пока простые украинцы экономят на самом необходимом и массово недоедают, в стране "победивших реформ" при тотальном падении уровня жизни населения количество миллионеров растет. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
Арсен Аваков задекларировал 148 тыс. евро дивидендов по решению общего собрания своей итальянской компании Avitalia s.r.l от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году.
В НАПК подчеркнули, что меры по изъятию из публичного доступа ряда деклараций прокуроров имеют исключительный и временный характер. При этом эти декларации хранятся на ресурсах Реестра и доступны для проверки.
Наличными министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик хранит 450 тысяч долларов, 140 миллионов евро и 1,4 миллиона гривен. Еще 450 тысяч долларов и 100 тысяч евро у него на банковских счетах в "Укргазбанке".
Советник президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй заявила на фоне того, что петиция к президенту с требованием опубликовать налоговую декларацию набрала необходимое количество голосов, Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию.
За 2015 год Тимошенко задекларировала 75,6 тыс грн заработной платы и 80,6 тыс грн средств на выполнение депутатских полномочий, полученных по месту работы в управлении делами Аппарата ВР. Муж Тимошенко в 2015 году заработал 3,3 млн грн.
Как следует из электронной декларации, Мельничук за прошлый год заработал триллион гривен при зарплате почти в 73,5 тысячи гривен. Депутат мог бы занять 12 место среди богатейших людей планеты, опередив сооснователя Google Брина.
Политолог Вадим Карасев и президент группы компаний "Адамант" Иван Петухов в эфире радиостанции Голос Столицы пояснили, почему долгожданная система е-декларирования работает со сбоями и после своего перезапуска.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Арсен Аваков задекларировал 148 тыс. евро дивидендов по решению общего собрания своей итальянской компании Avitalia s.r.l от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году.
Пока простые украинцы экономят на самом необходимом и массово недоедают, в стране "победивших реформ" при тотальном падении уровня жизни населения количество миллионеров растет. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.