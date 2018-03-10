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    декларация о доходах

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Роман Насиров. Архивное фото
    Насиров показал в декларации 6 гривен годового дохода
    15:00 01.03.2018
    842Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Суммарный доход Романа Насирова и и его супруги Екатерины Глимбовской за предыдущий год составил 9 147 068 гривен и на полтора миллиона уменьшился по сравнению с 2016 годом.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Доходы жены Авакова в прошлом году в 57 раз превысили поступления супруга
    21:49 26.02.2018
    2123
    Арсен Аваков задекларировал 148 тыс. евро дивидендов по решению общего собрания своей итальянской компании Avitalia s.r.l от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году.
    Депутат от фракции Народный фронт Евгений Дейдей
    Дейдей отрицает свою вину в незаконном обогащении
    18:14 19.05.2017
    221Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    По словам депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея, в связи с заявлением ГПУ он готов предстать перед любым судом, перед любым парламентом.
    Система электронного декларирования доходов чиновников
    НАПК объяснило причины исчезновения из реестра более 200 е-деклараций
    19:54 14.04.2017
    165Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    В НАПК подчеркнули, что меры по изъятию из публичного доступа ряда деклараций прокуроров имеют исключительный и временный характер. При этом эти декларации хранятся на ресурсах Реестра и доступны для проверки.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Насалик задекларировал 145 млн евро наличных средств
    20:03 31.03.2017
    1616Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Наличными министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик хранит 450 тысяч долларов, 140 миллионов евро и 1,4 миллиона гривен. Еще 450 тысяч долларов и 100 тысяч евро у него на банковских счетах в "Укргазбанке".
    Роман Насиров. Архивное фото
    Насиров задекларировал 1,7 млн дол, 440 тыс евро, 3,4 млн грн
    17:01 31.03.2017
    129Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Согласно декларации, в прошлом году Насиров не получал зарплату за работу в Государственной фискальной службе. При этом его годовой доход составил 3 млн гривен.
    Петр Охотин
    Е-декларации: оппонентов Порошенко будут проверять более жестко - эксперт
    00:54 23.02.2017
    142Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Политический аналитик Петр Охотин в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил два возможных сценария спекуляции вокруг проверки е-декларации Порошенко.
    Wikileaks
    WikiLeaks заявил, что готов опубликовать налоговую декларацию Трампа
    07:13 23.01.2017
    204Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Советник президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй заявила на фоне того, что петиция к президенту с требованием опубликовать налоговую декларацию набрала необходимое количество голосов, Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию.
    Сергей Левочкин в Раде. Архивное фото
    Декларация Левочкина: дома в оффшорах и дивиденды на 40 млн
    05:37 31.10.2016
    961Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Сергей Левочкин является владельцем 6 компаний, размещенных на Кипре, Сейшельских и Виргинских островах. При этом почти 22 млн грн дивидендов экс-глава АПУ получил только от одной из них.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Декларация Саакашвили: крупная недвижимость в Грузии и деньги в банке
    04:36 31.10.2016
    2111Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Согласно данным декларации, глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили владеет в Грузии земельными участками 6820 кв м и 500 кв м, а также жилым домом 97 кв м.
    Юлия Тимошенко на съезде Батькивщины в Киеве. Архивное фото
    Тимошенко задекларировала 75,6 тыс грн зарплаты и украшения
    00:47 31.10.2016
    481Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    За 2015 год Тимошенко задекларировала 75,6 тыс грн заработной платы и 80,6 тыс грн средств на выполнение депутатских полномочий, полученных по месту работы в управлении делами Аппарата ВР. Муж Тимошенко в 2015 году заработал 3,3 млн грн.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    Мельничук "ворвался" в двадцатку богатейших людей мира
    06:38 30.10.2016
    15958Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Как следует из электронной декларации, Мельничук за прошлый год заработал триллион гривен при зарплате почти в 73,5 тысячи гривен. Депутат мог бы занять 12 место среди богатейших людей планеты, опередив сооснователя Google Брина.
    Игорь Кононенко. Архивное фото
    Декларация Кононенко: 77 тыс грн зарплаты и недвижимости на 1,8 млрд
    06:07 30.10.2016
    1680Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Все объекты недвижимости на общую сумму более 1,862 млрд грн, принадлежащих семье Кононенко, размещены в Киеве и области, в частности речь идет о 7 земельных участках, 6 жилых домах.
    Борис Филатов. Архивное фото
    Мэр Днепра Филатов задекларировал полет в космос и 1,1 млн долл
    04:59 30.10.2016
    834Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Из машин, используемых им, Филатов указал Мерседес S600L 2012 года выпуска; Jaguar XJS Convert 1989-го; Mercedes-Benz 200 1969-го; Dodge RAM 2008-го; мопед Triumph Scrambler 2006-го; мопед Honda XR250 1999-го.
    Алексей Резников
    Зампред КГГА владеет компанией на Виргинских островах
    03:45 30.10.2016
    157Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников владеет 33,3% компании Life Earth на Виргинских островах и 30% компании Freeways.me в Латвии.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    Почти триллион гривен задекларировал нардеп Мельничук
    01:49 30.10.2016
    2025Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Как следует из декларации, в собственности Мельничука находятся автомобили Jeep Grand Cherokee 1994 года выпуска стоимостью около 3,4 тысячи долларов и "ГАЗ 2411" 1988 года выпуска.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Декларация Парасюка: "часы от Святого Николая" и $6 тысяч наличных
    01:21 30.10.2016
    12912Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Согласно декларации, 19 декабря 2015 года он получил в подарок часы Samsung Gear s2, стоимость которых составляла 7999 гривен. По словам нардепа Парасюка, часы в подарок "принес Святой Николай".
    Роман Насиров. Архивное фото
    Декларация Насирова: 18 участков в аренде, 1,1 млн долл, 450 тыс евро
    23:50 29.10.2016
    1064Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Согласно документу, у чиновника есть квартира в Киеве на 157 кв м, 2 дома в Киевской области – на 414 и 199 кв м. Жена владеет квартирой в Киеве на 157 кв. м, и еще тремя частично.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Вадим Карасев о том, почему чиновники боятся е-декларирования
    09:58 02.09.2016
    1757Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Политолог Вадим Карасев и президент группы компаний "Адамант" Иван Петухов в эфире радиостанции Голос Столицы пояснили, почему долгожданная система е-декларирования работает со сбоями и после своего перезапуска.
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    21:49 26.02.2018
    2123
    Арсен Аваков задекларировал 148 тыс. евро дивидендов по решению общего собрания своей итальянской компании Avitalia s.r.l от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Насиров показал в декларации 6 гривен годового дохода
    15:00 01.03.2018
    842
    Суммарный доход Романа Насирова и и его супруги Екатерины Глимбовской за предыдущий год составил 9 147 068 гривен и на полтора миллиона уменьшился по сравнению с 2016 годом.
    Бездомные в киевском метро
    Кризис на лицо. Для Украины аксиома: богатые богатеют, бедные беднеют
    07:29 10.03.2018
    162
    Пока простые украинцы экономят на самом необходимом и массово недоедают, в стране "победивших реформ" при тотальном падении уровня жизни населения количество миллионеров растет. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
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