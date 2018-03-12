Киевляне устали переименовывать существующие улицы

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Почти 500 киевлян подписали петицию о введении моратория на 7 лет на переименование существующих улиц в Киеве. Об этом свидетельствуют данные сайта электронных петиций Киева.

Петиция была зарегистрирована блогером Алексеем Мочановым, в ней он отмечает, что имена героев необходимо присваивать новым улицам, безымянным паркам и скверам, библиотекам, школам и другим объектам.

В петиции указывается, что в течение последних трех лет в Киеве переименовали уже более 180 улиц.

"Переименования в Киеве в рамках декоммунизации уже практически завершены. Чтобы снять социальное напряжение в городе, требуем от Киевского городского совета принять решение о приостановлении (наложение моратория) процесса переименования существующих улиц, бульваров, площадей, переулков сроком на 7 (семь) лет. Это решение городских властей должно стать объединяющим звеном для киевлян, поскольку защитит уже переименованные, согласно закону о декоммунизации объекты, и не позволит превратить память о наших героях и нашей истории на бесконечное топонимическое противоборство. Нам есть куда девать силы и в чем объединяться, а не враждовать. В этом решении одновременно обязательно должен быть прописан механизм чествования в отдельных случаях Героев и выдающихся украинцев путем присвоения их имен новым улицам, безымянным паркам, скверам, школам, детсадам, библиотекам, консерваториям и др”, — говорится в петиции.

Напомним, в 2016 году Днепропетровск был переименован в Днепр. Область по-прежнему называется Днепропетровской.