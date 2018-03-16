наверх
16.03.201815:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Киев

    Киев закрывают для фур

    Тема:

    Украина остановилась в снежных заносах (288)

    (обновлено: )120
    Ограничительные меры будут действовать с 19.00 пятницы до понедельника, 19 марта. В КГГА призвали водителей отказаться от поездок на собственном транспорте и передвигаться на общественном.
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Въезд крупногабаритного транзитного транспорта на территорию Киева будет ограничен с 19.00 пятницы, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

    Уборка снега в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Унесенные снегом. Киевляне сидят по домам и "благодарят" Кличко

    Соответствующее решение принято в связи со ожидающимися сложными погодными условиями.

    Ограничительные меры будут действовать до понедельника, 19 марта.

    В КГГА призвали водителей отказаться от поездок на собственном транспорте и передвигаться на общественном. Все автомобили, которые будут мешать расчистке снега, будут эвакуированы, добавили в ведомстве.

    "Вследствие активного циклона с вечера 16 марта, а также 17 и 19 марта в столице ожидается сильный снег, что приведет к образованию совокупного снежного покрова до 25-30 см. Ситуация осложнится в результате порывов северо-восточного ветра 15-18 м/с, метели, гололеда и снижения температуры до 3-8 мороза", — сказано в сообщении.

    Ранее Укргидромтцентр предупредил украинцев об ухудшении погодных условий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада. Архивное фото
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Одна гривна, монета
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом