Киев закрывают для фур

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Въезд крупногабаритного транзитного транспорта на территорию Киева будет ограничен с 19.00 пятницы, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Соответствующее решение принято в связи со ожидающимися сложными погодными условиями.

Ограничительные меры будут действовать до понедельника, 19 марта.

В КГГА призвали водителей отказаться от поездок на собственном транспорте и передвигаться на общественном. Все автомобили, которые будут мешать расчистке снега, будут эвакуированы, добавили в ведомстве.

"Вследствие активного циклона с вечера 16 марта, а также 17 и 19 марта в столице ожидается сильный снег, что приведет к образованию совокупного снежного покрова до 25-30 см. Ситуация осложнится в результате порывов северо-восточного ветра 15-18 м/с, метели, гололеда и снижения температуры до 3-8 мороза", — сказано в сообщении.

Ранее Укргидромтцентр предупредил украинцев об ухудшении погодных условий.