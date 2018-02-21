Группа чиновников два года присваивала премии киевских полицейских

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении пяти должностных лиц Главного управления Нацполиции Киева, которые, по данным следствия, почти два года присваивали премии полицейских.

Как установили следователи, организованная группа, в состав которой входили сотрудники управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета столичной полиции, председатель профсоюзной организации, командир полка полиции особого назначения полиции Киева и его заместитель, действовала со времени создания новой полиции – с ноября 2015 года.

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Доступ к информации о наличии остатка денежных средств в кассе столичного главка полиции позволил злоумышленникам готовить списки и расчетно-платежные ведомости на премирование работников одного из полков полиции особого назначения столичной полиции.

После этого злоумышленники выдавали работникам полка половину начисленных премий, а остальные деньги присваивали.

Facebook прокуратуры города Киева Задержание чиновников, которые два года присваивали премии киевских полицейских

"По указанной схеме в период с конца 2015 года по февраль 2017 участники преступной группы присвоили почти 6 млн гривен, которые выделялись для работников полиции полка особого назначения ГУ ЧП в г. Киеве. По результатам проведенного расследования… 10.02.2017 нечистых на руку служащих задержали "на горячем" после разделения очередной суммы присвоенных средств в размере 240 000 гривен", – говорится в сообщении прокуратуры Киева, опубликованной на странице в Facebook.

Facebook прокуратуры города Киева Задержание чиновников, которые два года присваивали премии киевских полицейских

На сегодняшний день все фигуранты уголовного производства отстранены от выполнения служебных обязанностей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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Ранее сообщалось, что Нацполиция в 2017 г зафиксировала взятки на сумму более $1,5 млн.