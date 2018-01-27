наверх
27.01.201815:34
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Нацполиция в 2017 г зафиксировала взятки на сумму более $1,5 млн

    (обновлено: )5510
    Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что количество выявленных фактов взяточничества увеличилось на четверть, а общая сумма задокументированных взяток составляет свыше 45 миллионов гривен.
    Задержание на взятке. Архивное фото
    facebook.com/VladislavAbdula

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в 2017 году в стране зафиксировали взятки на общую сумму более 1,5 миллиона долларов.

    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото
    Die Welt: кто в Украине не погряз в коррупции?

    "По противодействию коррупции. Количество выявленных фактов взяточничества увеличилось на четверть. Общая сумма задокументированных взяток составляет свыше 45 миллионов гривен (более 1,5 миллиона долларов по курсу нацбанка). То есть мы вернули 3,7 миллиона гривен (около 128 тысяч долларов) и разоблачили преступные действия на 45 миллионов гривен", — сказал Князев в субботу во время заседания коллегии МВД Украины по итогам 2017 года, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

    По его словам, из 8,8 тысячи уголовных правонарушений в сфере экономики 2,5 тысячи связаны с незаконным использованием бюджета. Он также сообщил, что к уголовной ответственности привлекли почти 300 представителей власти, которые организовали незаконные схемы вывода бюджетных денег.

    Ранее сообщалось, что прокуратурой города Киева совместно со следователями территориального управления Службы безопасности Украины разоблачен заместитель начальника сектора патрульной полиции Бориспольского ОП ГУ ЧП в Киевской области на получении 5 тыс гривен взятки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает