Нацполиция в 2017 г зафиксировала взятки на сумму более $1,5 млн

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в 2017 году в стране зафиксировали взятки на общую сумму более 1,5 миллиона долларов.

"По противодействию коррупции. Количество выявленных фактов взяточничества увеличилось на четверть. Общая сумма задокументированных взяток составляет свыше 45 миллионов гривен (более 1,5 миллиона долларов по курсу нацбанка). То есть мы вернули 3,7 миллиона гривен (около 128 тысяч долларов) и разоблачили преступные действия на 45 миллионов гривен", — сказал Князев в субботу во время заседания коллегии МВД Украины по итогам 2017 года, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

По его словам, из 8,8 тысячи уголовных правонарушений в сфере экономики 2,5 тысячи связаны с незаконным использованием бюджета. Он также сообщил, что к уголовной ответственности привлекли почти 300 представителей власти, которые организовали незаконные схемы вывода бюджетных денег.

Ранее сообщалось, что прокуратурой города Киева совместно со следователями территориального управления Службы безопасности Украины разоблачен заместитель начальника сектора патрульной полиции Бориспольского ОП ГУ ЧП в Киевской области на получении 5 тыс гривен взятки.