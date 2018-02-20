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    Киев

    Евромайдановца объявили в розыск по подозрению в убийстве полицейских

    Тема:

    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (176)

    (обновлено: )28110
    По словам Сергея Горбатюка, установлено, что подозреваемый во время совершения преступления не находился в условиях необходимой обороны или крайней необходимости, которые освобождают человека от уголовной ответственности.
    Евромайдан. Архивное фото
    Официальная страница Минобороны Украины в Facebook Sergei Grits

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск участника Евромайдана, которого подозревают в убийстве двух правоохранителей и ранении еще одного человека в ходе столкновений с силами правопорядка зимой 2014 года в центре Киева, сообщил начальник департамента специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

    "Сообщено о подозрении одному человеку из числа протестующих по факту убийства двух правоохранителей и нанесения огнестрельного ранения одному человеку", — сказал Горбатюк на пресс-конференции во вторник.

    Столкновения на Майдане Незалежности 20.02.2014
    Associated Press Drobnjakovic
    Годовщина Майдана. Считаем победы и поражения

    Установлено, что подозреваемый во время совершения преступления не находился в условиях необходимой обороны или крайней необходимости, которые освобождают человека от уголовной ответственности.

    "Поэтому лицу предоставлена возможность с использованием процессуальных прав с использованием защиты предоставить свои доказательства развития событий. Для решения вопроса об избрании меры пресечения этот человек не явился и сегодня объявлен в розыск", — добавил Горбаюк.

    При этом он отказался называть фамилию подозреваемого. Прокурор сообщил, что всего в ходе беспорядков в Киеве 18-20 февраля погибли 9 правоохранителей, более 50 получили огнестрельные ранения.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром столкновений, погибли более 100 человек. Ранее Горбатюк заявил, что в зданиях на Майдане нашли еще 10 пуль.

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