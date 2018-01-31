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    Общество

    Под Киевом разоблачили чиновника, который требовал $100 тыс взятки

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    Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, взятку чиновник требовал за выдачу соответствующих документов по аренде земель рекреационного назначения.
    Задержание на взятке
    Лариса Сарган, facebook

    КИЕВ, 31 янв  — РИА Новости Украина. Правоохранители разоблачили начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций Киевской области, который требовал от гражданина взятку в размере 100 000 долларов. 

    Задержание на взятке инспектора-ревизора ГФС
    mvs.gov.ua
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    Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

    "Чиновнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Взятку чиновник требовал за выдачу соответствующих документов по аренде земель рекреационного назначения, водного фонда и невостребованных паев на территории Переяслав-Хмельницкого района", — сообщила Сарган.

    Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

    Лариса Сарган, facebook
    Задержание на взятке

    Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил ранее, что в 2017 году в стране зафиксировали взятки на общую сумму более 1,5 миллиона долларов.

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