Под Киевом разоблачили чиновника, который требовал $100 тыс взятки

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители разоблачили начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций Киевской области, который требовал от гражданина взятку в размере 100 000 долларов.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Чиновнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Взятку чиновник требовал за выдачу соответствующих документов по аренде земель рекреационного назначения, водного фонда и невостребованных паев на территории Переяслав-Хмельницкого района", — сообщила Сарган.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Лариса Сарган, facebook Задержание на взятке

Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил ранее, что в 2017 году в стране зафиксировали взятки на общую сумму более 1,5 миллиона долларов.