В Киеве на взятке погорел зам начальника сектора патрульной полиции

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Прокуратурой города Киева совместно со следователями территориального управления Службы безопасности Украины разоблачен заместитель начальника сектора патрульной полиции Бориспольского ОП ГУ ЧП в Киевской области на получении 5 тыс гривен взятки.

kyiv.gp.gov.ua На месте задержания в Киеве

"Указанные средства правоохранитель требовал от участника дорожного происшествия, угрожая в случае неуплаты денег объявлением в розыск автомобиля и помещения его на площадку. Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", — сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Следственные действия продолжаются.

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что правоохранители подозревают депутата Одесского облсовета в предложении 500 тысяч долларов взятки детективу бюро в обмен на снятие ареста со счетов в рамках дела о завладении бюджетными средствами Одессы. Имя и фамилию депутата НАБУ не называла. По данным ряда СМИ, подозреваемым стал депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Бабенко.