В Киеве автомобиль влетел в остановку

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Автомобиль Audi в ночь на понедельник въехал в остановку "Электронмаш" на Большой Окружной в столице, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Авария произошла около 4:00, в результате ДТП остановка сдвинута на несколько метров.

Водитель утверждает, что не справился с управлением.

В сообщении говорится, что автомобиль был на летней резине. "Состояние водителя и его девушки-пассажира вызывает большие вопросы, обоих шатает из стороны в сторону", — пишет "Киев Оперативный".

Получили ли они травмы, не сообщается. Людей на остановке не было.

Киев Оперативный/Facebook, 29 января 2018

Накануне в Киеве на улице Заболотного фура выехала на встречную полосу и въехала в столб. Моментально загорелись несколько автомобилей.