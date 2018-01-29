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    Киев

    В Киеве автомобиль влетел в остановку

    (обновлено: )174
    Авария произошла рано утром, когда на остановке еще не было людей. По данным соцсетей, водителя и девушку-пассажира "шатало из стороны в сторону". О пострадавших не сообщалось.
    Автомобиль Audi влетел в остановку в Киеве, 29 января 2018
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Автомобиль Audi в ночь на понедельник въехал в остановку "Электронмаш" на Большой Окружной в столице, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

    ДТП на Заболотного в Киеве
    Канал Kyiv Operativ на Youtube
    Ужасное ДТП в Киеве: фура влетела в столб и вспыхнула, горели несколько авто

    Авария произошла около 4:00, в результате ДТП остановка сдвинута на несколько метров.

    Водитель утверждает, что не справился с управлением.

    В сообщении говорится, что автомобиль был на летней резине. "Состояние водителя и его девушки-пассажира вызывает большие вопросы, обоих шатает из стороны в сторону", — пишет "Киев Оперативный".

    Получили ли они травмы, не сообщается. Людей на остановке не было.

    Киев Оперативный/Facebook, 29 января 2018

    Накануне в Киеве на улице Заболотного фура выехала на встречную полосу и въехала в столб. Моментально загорелись несколько автомобилей.

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