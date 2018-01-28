Мэрия Киева намерена ограничить въезд грузовиков из-за снегопада

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Киевская городская госадминистрация намерена ограничить въезд большегрузого транспорта в столицу из-за ухудшения погодных условий, сообщает вечером в воскресенье пресс-служба КГГА.

"Решение об ограничении будет принято в случае усиления снегопада. Просим водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов", — говорится в сообщении.

Столичных водителей просят не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах для эффективной работы снегоуборочной техники.

"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", — обещает КГГА.

Кроме того, владельцев авто просят в случае ухудшения погоды и усиления снегопада отдать предпочтение общественному транспорту.

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Ранее мэрия Киева предупредила горожан о надвигающемся урагане. На понедельник, 29 января синоптики прогнозируют в Киеве гололедицу на дорогах и порывы ветра 15-20 м/с.