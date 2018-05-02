Лишение гражданства. Доказать вину практически невозможно – юрист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Жителей Крыма не будут лишать украинского гражданства, если они участвовали в выборах других государств, служили в вооруженных силах РФ или получили российский паспорт не по своей воле, а по принуждению. Об этом заявила представитель президента в ВР Ирина Луценко. При этом Россия будет нести ответственность за давление на жителей Крыма, которых заставили сменить украинский паспорт на российский. Так Луценко объяснила, кого не коснется президентский законопроект о лишении гражданства за участие в так называемых "выборах" в Крыму, который Петр Порошенко внес в парламент 19 апреля.

Тем временем председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уже заявил, что документ нужно доработать, поскольку он не учитывает тех крымчан, которые не могли не голосовать на выборах в Крыму из-за страха увольнения с работы. А замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает инициативу президента "преждевременным и даже нецелесообразным решением".

Предложение главы государства в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист, директор юридической компании "Пронин и партнеры" Евгений Пронин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як Ви оцінюєте перспективу ухвалення проекту закону в нинішній редакції?

— Цей законопроект не може бути біполярним, він має точно внести той список осіб, той список суб'єктів, на яких він може розповсюджуватися. Чесно кажучи, як юрист я не дуже бачу, як це можна довести. Наприклад, ситуація з паспортами для мене більш-менш зрозуміла, тобто особа, знаючи що є новий закон, якщо його буде прийнято і проголосовано, користується паспортом іноземної держави на території України, наприклад, РФ, з кримською пропискою. Окей, більш-менш щось тут доводити не так і складно. А з приводу добровільності чи недобровільності участі у виборах, то, звичайно, ми розуміємо, що якщо ситуація перекинеться повністю на сторону України і Крим почне переходити на українську юрисдикцію, то люди будуть відмовлятися і казати, що їх примусили, навіть якщо вони добровільно брали участь у виборах і добровільно взяли російське громадянство.

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Ірина Луценко казала, що "брали участь у виборах" означає обиралися або брали участь в комісіях виборчих. Тобто не ті, хто ходив голосувати, а ті, хто організовував фактично ці вибори. Це можна довести?

— Так, але якщо вони знову кажуть, що їх примушували, то вони можуть бути звільнені від відповідальності. Тобто люди можуть всіма засобами та способами доводити, що їх примушували, мало там не під страхом не лише їх звільнення з роботи, а наприклад, невзяття до школи або вишу їх дітей і так далі.

Який практичний сенс в цьому законопроекті? Адже є проблеми з паспортами не лише в Криму.

— Якщо казати про паспорти, то потрібно подивитися цей законопроект на його доопрацюванні. Наприклад, якщо особа — колишній українець з російським паспортом, з ростовською пропискою, перебуває на території України, то теоретично на нього цей закон теж може розповсюджуватися. Тому я не дуже розумію. Якщо там, наприклад, чітко вказано, що з березня 2014 року виключно кримська прописка, російський паспорт, тоді окей, це ще якось можна розглядати. А щоб це розповсюджувалося на всіх громадян РФ або колишніх громадян України, які набули статус громадянина РФ, то тут буде діяти закон про громадянство, і вони можуть бути позбавлені в принципі паспорта громадянина України, тому що у нас не передбачено подвійне громадянство. Я розумію, треба чіплятися за будь-яку доказову базу, але знову ж таки, заяву в пресі дуже легко визнати, там, недійсною, нелегітимною, якщо особа скаже: я цього не казав, мені це приписали, якась редакторська політика або порушення журналістської етики. Щодо зайняття посади, то так, тут для мене більш схожа ситуація як з паспортом, з кримською пропискою, тому що посаду все ж таки підтверджувати — набагато простіше.

Але добровільне чи недобровільне заняття посади тут також спростувати буде не так важко. Та і як визначити взагалі?

— Так, це дуже суб'єктивне поняття, добровільне чи недобровільне. Особа скаже: ні, не добровільно. І все.

Чи мають прописувати в цьому законі чи інших законодавчих актах саме порядок доведення того, що це було недобровільно взагалі?

— В принципі, доказування передбачено КПК України.

Це треба доводити, що у мене є громадянство іншої держави, а не я маю доводити, що у мене нема громадянства іншої держави, правильно?

— В цьому випадку так і працює принцип презумпції невинуватості: особа не повинна доводити, що у неї є наявність чи відсутність паспорту або статусу громадянина іншої держави.

Ще є така норма, що будуть позбавляти громадянства, якщо у людини знайдуть паспорт іншої держави, коли вона буде пересікати адмінкордон з Україною.

— Я переконаний, що це буде оскаржити найпростіше.

А взагалі за наявність паспорта іншої держави передбачена якась відповідальність чи ні?

— Якщо це є чиновник, то передбачена відповідальність, позбавлення українського громадянства, є процедура позбавлення.

К слову, политический эксперт Елена Дьяченко в эфире Голоса Столицы заявила, что гарант Конституции сам вносит в ВР нарушающий Конституцию законопроект, делая вид, что он имеет право лишать гражданства в качестве наказания тех, кто его "расстроил".