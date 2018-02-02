Иностранцы массово стали получать гражданство Украины — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На сайте МВД указано, что департамент внутренней безопасности Национальной полиции расширил свою деятельность на все центральные органы исполнительной власти МВД: Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, ГСЧС, Миграционную службу и сервисные центры МВД. Теперь там будут «выявлять, документировать и разрушать преступные схемы».

О схемах в Миграционной службе высказалась эксперт по миграционным вопросам Елена Погребняк в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки, на вашу думку, анонсовані в МВС перевірки дозволять викоренити схеми та корупцію щодо видачі документів?

— На колегії МВС було оголошено про дві проблеми, які дійсно є найбільш кричущими. Це, по-перше, проблема, яка виникла у зв'язку з підвищеним попитом на оформлення закордонних паспортів, у зв'язку з відкриттям безвізу. І це безпосередньо прискорення. Тобто дійсно, існують черги. І паспорти оформлюються не в ті строки, як оформлювалися раніше. Тобто паспорт терміновий оформлюється за 10 днів, а зараз він оформлюється за 1,5 місяці. І оголошено було очільником управління внутрішньої безпеки, що буде здійснюватися боротьба з тим, що в міграційній службі надають через посередників послуги щодо прискорення такого оформлення. Дійсно, це є проблема. В інтернеті є значна кількість оголошень щодо того, що існує прискорення. У багатьох випадках це шахрайські схеми. Тобто особа платить кошти за прискорення якомусь посереднику, але паспорт приходить в ті ж строки, і з людини фактично шахрайським шляхом кошти виманюють. Але ж дійсно є і схеми щодо співпраці таких злодіїв з міграційною службою. Саме це буде виявлятися управлінням внутрішньої безпеки. Міграційна служба готова працювати і надає усі ситуації, що їй стають відомі, про таких посередників до правоохоронних органів.

Читайте также: Попытка № 665. Почему Украине никак не победить коррупцию?

Ви дійсно вважаєте, що представникам внутрішньої безпеки і Державній міграційній службі не було нічого відомо про існування таких корупційних схем?

— Розумієте, ці проблеми були. І повідомлення також були. Але ж масові такі перевірки оголошені лише зараз. Але ж якщо подивимося на простори інтернету, є повідомлення про викриття і кримінальне переслідування таких працівників міграційної служби по регіонах. Тобто це робилося і до цього. Але зараз буде масова перевірка. І ще одне питання, яке було оголошене очільником міграційної служби — це перевірки законності надання громадянства. Український паспорт став ще більш цікавим для громадян після відкриття безвізу. Перевірка буде стосуватися всіх громадян, які отримували громадянство, і особливо — це отримання громадянства в Криму до анексії з 2012 по 2014 рік.

Чи не перетвориться ця тотальна перевірка людей, які останніми роками отримували громадянство України, в нову корупційну схему?

— Вважаю, що ні. По-перше, оголошено, що ця перевірка буде без виклику людей щодо перевірки документів. По-друге, рішення називалося щодо надання саме в міграційній службі в апараті або указом президента. І я вважаю, що не може бути таким чином зловживань, тому що чітко оголошені норми, за якими особа мала отримати громадянство. Тобто зловживань тут не може бути. Ті схеми, які були, і які зараз викриваються, як вже казали про Крим, то це є перевірка по всій країні, щоб не було таких схем по інших областях. Я вважаю, що не стосується це громадян, які дійсно проживали до 1991 року або які народилися українцями. Якщо у вас мама народилася в Україні, і ви проходили процедуру громадянства за її народженням, жодним чином будь-яка особа не може позбавити громадянства і доказати, що ваша мама не народилася в Україні, народилася в іншій країні, якщо є свідоцтво про народження. А якщо не було свідоцтва вже про народження, а є будь-які справки, які не є дійсними, це вже інша мова. І так дійсно саме ці схеми і будуть викриватися при перевірках.

Чим ці перевірки можуть закінчитися?

— Перевірки закінчаться тим, що працівники міграційної служби, які нечисті на руку, будуть видворені з рядів державних службовців, я вважаю. І надалі не буде можливості, бажання у працівників користатися службовим становищем і документувати осіб паспортами громадян України, які на це права не мають.

Чи варто очікувати кримінальних проваджень за це і судових вироків?

— Я вважаю, що так. Тому що будь-яка країна, яка є розвинутою, дуже охороняє такий інститут, як надання громадянства. Це можна бачити на прикладах навіть західних кінофільмів, як складно отримати громадянство, які проходить особа співбесіди — це безпека країни. Тому що вона починається із отримання документу, що посвідчує громадянство.

Ранее о мошеннических схемах при оформлении биометрического паспорта рассказал пресс-секретарь ГМС Сергей Гунько.

А политолог Вячеслав Потапенко в свою очередь отметил, что безвиз для украинцев стал стимулом миграции.