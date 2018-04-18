Реформа судов. Как из свидетеля не стать обвиняемым

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Николаеве двух свидетелей оштрафовали за неявку в суд на 1 762 гривны каждого. Согласно постановлению, свидетелей должным образом проинформировали и вызвали в суд по ходатайству прокурора. Но люди по телефону сообщили, что не придут на заседание. После этого прокурор подал ходатайство о взыскании со свидетелей штрафа и суд его удовлетворил. Кроме этого судья добавил, что неявка вызванных свидетелей, специалиста, переводчика, эксперта без уважительных причин, нарушает процессуальную дисциплину и затягивает рассмотрение уголовного дела.

Насколько правомерными были действия прокурора и суда, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала адвокат, правозащитник Елена Карнаух.

(текст публикуется на языке оригинала)

Передбачено в нас за неявку когось з учасників судового процесу покарання — штраф?

— Так, в нас передбачено штрафи за неявку в кримінальному процесі вже, в принципі, давно, в цивільному процесі можна було як за неповагу до суду штрафувати і вживати заходів. Наразі ще серйозніше — ввели новелою з кінця минулого року. І штрафи сягають, в принципі, доволі серйозних сум. Тобто до трьох прожиткових мінімумів на працездатну особу — це якщо в цивільному процесі, навіть не в кримінальному. Тобто більше 5 тис гривень за неявку до суду, якщо суд вас викликає, ви не з'являєтеся, або не виконуєте того, що суд від вас вимагає — не надаєте пояснення, які суд вимагає. В кримінальному процесі це також ще серйозніше, тобто це — кримінальні справи, якщо викликає вже прокурор, то не з'являтися — не дуже добре.

Чому така сувора відповідальність?

— По-перше, це може зашкодити справі, в якій інтереси і держави, і суспільства. Це так, глобально, якщо казати. А якщо казати для особисто людини, то людину можуть почати вважати, що щось вона може приховувати або до неї вже хтось, наприклад, з учасників справи звертався, і це зроблено упереджено для того, щоб допомогти, наприклад, іншій особі — обвинуваченому чи ще комусь.

З точки зору матеріальної, економічної, в кримінальному слуханні більше штраф, ніж в цивільному?

— Тут не тільки штраф. Тут ще витрати на привід. Тобто якщо суд захоче вас бачити, як в кримінальному, так і в цивільному провадженні, суд може вирішити, щоб надати доручення правоохоронним органам, тобто поліції, на привід свідка. На примусовий привід свідка. Тобто це фактично приїхали, взяли під руки, посадили в авто і привезли до суду. І витрати на роботу поліції на привід свідка також понад штраф будуть фіксуватися.

В Миколаєві двох свідків оштрафували на 1 762 гривень кожного. Це адекватна сума?

— Це нормально. У кримінальному процесі це від половини до двох розмірів мінімальної заробітної плати. У цивільному процесі — це до, як вирішить суд. Там 1 762 гривень — це десь середня цифра. Тобто чіткого розміру немає. Є вилка. І 1 762 гривень — це, в принципі, нормальна цифра з цієї вилки, це не найбільша сума, яка може бути. Якщо викликається свідок до суду, якщо це свідок, свідок не є ні обвинуваченим, не має жодного інтересу у справі, я б радила з'являтися. Якщо є питання щодо того, що ви думаєте, що вас можуть в цьому випадку зробити потім винним, то поспілкуватися попередньо з адвокатом, виробити правову позицію, оскільки свідок також може користуватися правовою допомогою адвоката. І це не заборонено і навіть рекомендується, особливо якщо є якісь переживання.

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Але ж не безоплатною допомогою? Безоплатною тільки звинувачений може користуватися?

— Безоплатною правовою допомогою може користуватися дуже велика кількість категорій осіб, не тільки обвинувачений, а і інші особи, наприклад, учасники бойових дій, переселенці з окупованих територій і територій зони АТО, це інваліди. У центрах безоплатної правової допомоги підкажуть, чи є статус певної особи таким, що йому можуть надати правову допомогу, і чи надається така правова допомога в певній категорії справ. Це дуже великий обсяг саме і правової допомоги, і осіб, які можуть за цим звертатися. Тобто якщо є необхідність порадитися з професійним юристом, але немає такого юриста особисто або немає коштів на такого юриста, перше, що пораджу, це знайти в інтернеті найближчий центр безоплатної правової допомоги і просто туди звернутися.

Для свідків або для фахівців, перекладачів, експертів, можуть бути поважні причини, за яких не штрафуватимуть і не відправлятимуть правоохоронців?

— Можна штрафувати в будь-якому випадку особу, якщо є винна поведінка, тобто людина отримала виклик, перше — офіційно отримала виклик. Це тобто їй вручили повістку або на її адресу прийшла повістка, на її адресу реєстрації прийшла повістка, і хтось із родичів отримав, наприклад, або на адресу, в кримінальному провадженні допускається також, якщо на адресу роботодавця прийде і адміністрація отримає для передачі повістки про виклик.

А підтвердження отримання якесь потрібно?

— Звичайно. Якщо немає підтвердження отримання повістки, то фактично можна говорити про те, що людина не знала про нього.

Тобто мій підпис має бути на повістці?

— Це Ваш підпис або підпис Вашої родини, яка мешкає за місцем Вашої реєстрації, якщо, наприклад, дружина, батько, мати, син отримали повістку, то вона вважається врученою. І щодо штрафу і приводу, привід — це вже примусово, якщо людина кілька разів не з'являється, і є інформація, і штраф, і привід, про те, що людина повідомлена належним чином. Тобто людині вручені повістки. Просто сказати, що ми повідомляли, ми телефонували. Нормальний суддя не застосує штраф.

Щодо поважних причин для неявки, вони можливі навіть після відповідного сповіщення?

— Звичайно. Поважні причини неявки — це хвороба, це попередньо вже, наприклад, куплені квитки на літак до іншої країни у відрядження або навіть на відпочинок, це неможливість прибути у зв'язку з хворобою, наприклад, дитини, або інші нормальні поважні причини.

Але їх треба документально підтверджувати?

— Так, їх попередньо, якщо вас викликали, наприклад, на третє число, і ви другого подасте письмово до суду інформацію, що, вибачте, я не можу сьогодні. Але це стосується важливих страв. І тут буде суд дивитися, чи є це поважною неявкою, але повідомити суд хоч якось раджу письмово повідомити, оскільки це в матеріалах справи буде, і можна буде потім апелювати, почекайте, я ж казав, що я хворію, я у відрядженні, і прикласти, якщо це можливо, наприклад, наказ на відрядження або пояснення керівника, інформацію, довідку від керівництва, що так, дійсно він направлений у відрядження. Або квитки, копію квитків на літак. Заздалегідь якщо прикласти, то тоді, звичайно, можна казати: у мене були поважні причини. З першого разу найчастіше входять в ситуацію, особливо, якщо людина пояснює заздалегідь, що я викликаний, однак, у мене така ситуація. І дуже звертаю увагу на те, що повідомляти краще письмово.

К слову, юрист Евгений Лосовский в эфире «ГС» заявил, что судебная реформа не направлена на защиту прав простых украинцев. По его мнению, в Украине на судебную систему влияние имеют лишь политика и финансы.