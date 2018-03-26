Легализация самостроев обойдется в тысячи долларов — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Депутаты разрешили узаконить дома и дачи, построенные без разрешительной документации. Верховная Рада приняла во втором чтении изменения в закон о регулировании градостроительной деятельности. Действие закона распространяется на индивидуальные дома общей площадью до 300 кв. м и хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью также до 300 кв. м, если они были построены в период с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015-го.

В 2015 году у владельцев самовольных строений была возможность завершить все необходимые процедуры за год. Однако многие так и не успели этого сделать, отметил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Что будет с нелегальными постройками, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил председатель Союза консультантов по недвижимости, юрист Иван Кудояр.

Данные изменения в законодательстве — это определенная строительная амнистия?

— Не так все просто, как написано в законопроекте. Действительно, немножечко процедура будет изменена, но если брать 100%, то процентов всего на десять. Надо понимать, как было раньше и как будет потом. Раньше процедура состояла из следующих этапов: надо было взять строительный паспорт, на его основании — сообщение в Государственную архитектурно-строительную инспекцию о том, чтобы зарегистрировали этот строительный паспорт, дальше идет строительство, получался технический паспорт БТИ, Декларация «два» о готовности объекта к эксплуатации и присвоение почтового адреса. Это основные этапы. Обычно на прохождение этих этапов тратилось от двух месяцев до полугода, если этим действительно серьезно заниматься. И тогда можно было узаконить строительство. Сейчас эти все этапы остались, только вместо строительного паспорта можно обратиться в экспертную организацию и они вам выдадут заключение, о том, что дом соответствует стандартам, что он не обрушится, и только после этого можно делать технический паспорт и опять же, получать декларацию.

В чем основная проблема? В том, что самовольно построенные строения были возведены без документов?

— На самом деле, здесь — две основные проблемы. Первая — то, что не были урегулированы вопросы с землей, когда, допустим, у собственника либо земля не приватизирована, либо она имеет совершенно другое целевое назначение, другой статус, тогда в принципе нельзя узаконить постройку, которая находится на этой земле. И второе, из-за нашей нерасторопности. Все-таки, многие предпочитают сначала построить, а потом — как получится когда-то узаконить. Поэтому, к сожалению, сейчас больше половины всех строений, которые находятся на территории Украины, они — не в правовом поле, они просто как самострой. Поэтому законодатель хочет вывести их в правовое поле. Только по той причине, чтобы наполнить единый реестр прав собственников. Это, в первую очередь, делается для того, чтобы все знали, у кого сколько недвижимости, кто сколько должен платить налог с этой недвижимости.

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То есть проблемы, что сами строения — опасны, нет?

— Знаете, все-таки законодатель действительно хочет узаконить. Но надо еще понимать, что здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, это касается правовых последствий. Другими словами, это обычные дома, это дачные домики, садовые постройки, то есть это не касается многоквартирных домов, это касается исключительно индивидуального строительства, это дома до 300 метров, в которых может находиться до двадцати человек одновременно, либо посещать 50 человек. То есть, это касается самого маленького уровня застройки.

Насколько сложной будет процедура?

— Непростая, потому что, во-первых, этим надо заняться. Что по старой процедуре, что по новой, в принципе, нет большой разницы, это все равно займет… ну, 2-3 месяца в лучшем случае, все равно это будет стоить денег, потому что и экспертиза стоит денег, и технический паспорт стоит денег, и регистрация стоит денег, это опять же официальные, законные платежи. А мы знаем, что не всегда так просто по закону добиться своих прав, поэтому многие платят взятки. А если учитывать и неофициальные платежи, то сумма узаконивания может вырасти до 2 000-2 500 долларов, и это — достаточно существенная сумма, поэтому многие и откладывают процедуру узаконивания своих домов.

Предусмотрены ли штрафы или санкции за непрохождение процедуры регистрации самостроя?

— На самом деле, конечно, штрафы есть, проверки ГАСИ есть, но инспекторов — мало, а строительства — много, и за годы эксплуатации к вам может ни разу не прийти инспектор и не задать вопрос: а почему вы здесь построили, а какое вы имеете право? Для этого нужны очень веские основания. Единственным основанием, которое будет подстегивать проходить всю эту процедуру собственником, это, конечно, чтобы продать, чтобы подарить, чтобы завещать, тогда надо, чтобы ваша недвижимость была в едином реестре. Пока её там нет, вы не можете ничего сделать.

Между тем, ранее вице-президент Национального союза архитекторов Сергей Целовальник проанализировал, насколько введение «голубых линий», ограничивающих высотность домов в городах, поможет избежать хаоса в застройке. В эфире «ГС» он обратил внимание, что норма по строительству домов не выше 27 метров действует в Киеве с 2002 года, однако она не выполняется.