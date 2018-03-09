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    Киев

    На акции против застройки в центре Киева женщине сломали ногу

    (обновлено: )25803
    Как отмечается, местные жители пытались остановить сторонников застройщика, в результате чего завязалась потасовка, в которой одной женщине сломали ногу.
    На акции против застройки в центре Киева
    Фото со страницы Лидии Гончаренко

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Сегодня, 9 марта, около 8 утра неизвестные попытались спилить деревья на участке земли между домами 123 и 127 по улице Саксаганского в Шевченковском районе Киева, чтобы расчистить участок под строительство здания с торгово-офисными помещениями. Местные жители пытались их остановить, завязалась потасовка, в которой одной женщине сломали ногу. Об этом LB.ua сообщил местный житель.

    Несмотря на требования местных жителей, люди застройщика продолжали работать. Тогда местные жители попытались помешать им уничтожать деревья, в результате завязалась потасовка, в которой пострадали две женщины.

    "Одну женщину старшего возраста толкнули, она упала и поломала ногу. Её увезла "скорая". Полиция приехала только в 8:30, после её приезда все работы прекратились", — сказал местный житель.

    Видео с места событий также приводит активистка инициативы "Варта Києва" Лидия Гончаренко.

    Напомним, в Киеве избили народного внефракционного депутата Юрия Левченко.

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