Под Киевом мужчина избил полицейских палкой

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Белой Церкви мужчина палкой избил двоих полицейских, которые пришли к нему домой, чтобы вручить повестку к следователю, сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

33-летний мужчина подозревается в совершении кражи продуктов питания в одном из супермаркетов города.

Дверь квартиры полицейским открыла женщина. Она представилась его матерью. Работники полиции отрекомендовались и предъявили свои служебные удостоверения. После этого женщина начала кричать, оскорблять их бранью, защищая своего сына.

"В тот момент, когда участковые офицеры полиции пытались усмирить хозяйку, молодой человек неожиданно схватил деревянную палку и набросился на стражей порядка. Нападающий изо всех сил наносил удары по голове и туловищу полицейским", — говорится в сообщении.

Парня задержал наряд полиции, прибывший на вызов. Один из пострадавших сотрудников полиции с травмой головы госпитализирован, другому оказана квалифицированная медицинская помощь.

По факту случившегося открыли уголовное производство по ч. 2 ст.345 (насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжается следствие.

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