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    Белая Церковь (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины
    В Белой Церкви возведут международный аэропорт за €52 млн
    15:45 26.02.2018
    1850
    Министерство инфраструктуры сообщило, что ориентировочная стоимость проекта - 52 млн евро, срок реализации - 2018-2020 годы.
    Полиция Киева
    Под Киевом мужчина избил полицейских палкой
    15:10 14.02.2018
    307Криминальные войны в Украине
    Напавшего на полицейских мужчину задержал наряд полиции, прибывший на вызов. Один из пострадавших сотрудников полиции с травмой головы госпитализирован, другому оказана квалифицированная медицинская помощь.
    Автомобиль Peugeot сбил двух человек в Белой Церкви
    В Белой Церкви пьяная женщина за рулем сбила двух человек 
    15:13 11.02.2018
    7571
    В Белой Церкви произошла резонансная авария: автомобиль Peugeot выехал на пешеходный бульвар и сбил двух человек. Один из них скончался на месте происшествия.
    Оружие. Архивное фото
    Под Киевом напали на ювелирный магазин, погиб охранник
    10:54 04.12.2017
    488Днепр, Львов: взрывные события
    По данным областной полиции, ЧП произошло в Белой Церкви - злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в охранников, после чего скрылся в неизвестном направлении.
    Пожар на заводе Биофарма в Белой Церкви
    Пожар на фармзаводе под Киевом и вредные выбросы. Опрос экспертов
    18:34 26.09.2017
    332
    Пожар на заводе в Белой Церкви имеет признак высокой сложности, что могло навредить жилым массивам, расположенным неподалеку, заявили спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан и эколог Олег Ставицкий.
    Пожар на заводе Биофарма в Белой Церкви
    Масштабный пожар на фармзаводе в Киевской области локализован
    09:56 26.09.2017
    281
    На сайте горсовета Белой Церкви сообщается, что по результатам проведенных замеров, выбросов вредных веществ в прилегающем микрорайоне не обнаружено, угрозы жизни и здоровью жителей нет.
    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    Хроника 25 сентября: закон об образовании, убийство под Киевом, пожар в Белой Церкви
    09:25 26.09.2017
    361Днепр, Львов: взрывные события
    Накануне появилась информация о том, что под Киевом в собственном доме насмерть забили главу "Киевоблэнерго", в Белой Церкви вчера произошел крупный пожар на территории фармзавода, а в Умани хасиды устроили кровавые разборки.
    Пожар на заводе Биофарма в Белой Церкви
    Мэр Белой Церкви, где горит фармзавод, пожелал горожанам спокойной ночи
    00:49 26.09.2017
    685
    Городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий заявил, что состояние воздуха - в пределах санитарных норм. По данным спасателей, пострадавших и погибших в результате пожара нет.
    Пожар в Белой Церкви
    Под Киевом горит предприятие "Биофарма"
    21:21 25.09.2017
    736
    Согласно данным, над ликвидацией чрезвычайной ситуации работают подразделения ГСЧС Белой Церкви и района. Соответствующими службами проводятся исследования о наличии в воздухе вредных веществ.
    В многоэтажке в Белой Церкви прогремел взрыв, есть пострадавшие
    В многоэтажке в Белой Церкви прогремел взрыв, есть пострадавшие
    12:24 29.08.2017
    785
    По данным Нацполиции, в результате взрыва в многоэтажном доме в Белой Церкви травмирован мужчина, его госпитализировали. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Киевской области патрульное авто сбило ребенка на велосипеде
    11:56 29.08.2017
    170
    Сообщается, что ребенка с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи. По факту инцидента открыто уголовное производство.
    Последствия обстрела автомобиля руководителя организации АвтоЕвроСила в Белой Церкви Киевской области
    Появились детали нападения на главу автодвижения под Киевом
    10:42 15.08.2017
    637Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По данным областной полиции, обстрел автомобиля главы "Авто Евро Силы" произошел в ночь на вторник. Пострадавший скрылся с места происшествия и общался с правоохранителями исключительно через аудиосвязь.
    ТЭЦ
    На ТЭЦ в Белой Церкви вытекло около 1 тонны серной кислоты
    11:45 29.07.2017
    496
    Мэр Белой Церкви подчеркнул, что в результате ЧП на теплоэлектроцентрали никто не пострадал, жизни и здоровью жителей города ничего не угрожает.
    Парк. Архивное фото
    В Белой Церкви парень пытался изнасиловать незнакомку в кустах
    15:09 10.07.2017
    622Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По словам полицейских, 31-летний местный житель напал на женщину, когда она возвращалась домой. Сначала он ударил ее несколько раз кулаком в лицо, после чего потащил в кусты.
    В Белой Церкви цирковой медведь напал на зрителей
    В Белой Церкви медведь напал на зрителей во время представления в цирке 
    18:02 26.05.2017
    776
    Во время циркового представления в Белой Церкви медведь напал на зрителей. Инцидент произошел на выступлении с животным в цирке Circus on Ice.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Мэр Белгорода-Днестровского попала в ДТП под Киевом
    19:08 21.05.2017
    380
    Согласно информации, дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала мэр города Белгород-Днестровский, произошло в районе города Белая Церковь Киевской области.
    Гройсман посетил открытие завода в Украине. Видео
    Гройсман посетил открытие завода в Украине 
    01:46 08.10.2016
    2734Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман присутствовал на открытии "Белоцерковский завод препаративных форм". Об этом сообщил глава правительства на своей странице в Facebook.
    Смертельное ДТП в Белой Церкви
    В полиции сообщили подробности смертельного ДТП в Белой Церкви
    04:47 03.10.2016
    1980
    По информации пресс-службы ГУНП в Киевской области, сотрудники полиции установили виновника дорожно-транспортного происшествия и задержали его. Им оказался 42-летний гражданин Украины, который имел признаки алкогольного опьянения.
    Под Киевом в ДТП погибли двое полицейских
    Под Киевом в аварии погибли двое полицейских
    01:31 03.10.2016
    582
    По предварительным данным, автомобиль Mercedes с польскими номерами выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль полиции Daewoo Lanos. От сильнейшего удара двое полицейских погибли.
    Взрыв в Белоцерковской райадминистрации
    Полиция: в Белоцерковскую РГА закинули гранату – РГД-5
    08:37 26.08.2016
    289
    Представитель главного управления Нацполиции в Киевской области Виталия Грохольская в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила, что пострадавших в результате взрыва нет, основная версия правоохранителей – это хулиганство.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Автомобиль Peugeot сбил двух человек в Белой Церкви
    В Белой Церкви пьяная женщина за рулем сбила двух человек 
    15:13 11.02.2018
    7571
    В Белой Церкви произошла резонансная авария: автомобиль Peugeot выехал на пешеходный бульвар и сбил двух человек. Один из них скончался на месте происшествия.
    Самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины
    В Белой Церкви возведут международный аэропорт за €52 млн
    15:45 26.02.2018
    1850
    Министерство инфраструктуры сообщило, что ориентировочная стоимость проекта - 52 млн евро, срок реализации - 2018-2020 годы.
    Полиция Киева
    Под Киевом мужчина избил полицейских палкой
    15:10 14.02.2018
    307
    Напавшего на полицейских мужчину задержал наряд полиции, прибывший на вызов. Один из пострадавших сотрудников полиции с травмой головы госпитализирован, другому оказана квалифицированная медицинская помощь.
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