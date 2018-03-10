Напавшего на полицейских мужчину задержал наряд полиции, прибывший на вызов. Один из пострадавших сотрудников полиции с травмой головы госпитализирован, другому оказана квалифицированная медицинская помощь.
Пожар на заводе в Белой Церкви имеет признак высокой сложности, что могло навредить жилым массивам, расположенным неподалеку, заявили спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан и эколог Олег Ставицкий.
Накануне появилась информация о том, что под Киевом в собственном доме насмерть забили главу "Киевоблэнерго", в Белой Церкви вчера произошел крупный пожар на территории фармзавода, а в Умани хасиды устроили кровавые разборки.
По данным областной полиции, обстрел автомобиля главы "Авто Евро Силы" произошел в ночь на вторник. Пострадавший скрылся с места происшествия и общался с правоохранителями исключительно через аудиосвязь.
По информации пресс-службы ГУНП в Киевской области, сотрудники полиции установили виновника дорожно-транспортного происшествия и задержали его. Им оказался 42-летний гражданин Украины, который имел признаки алкогольного опьянения.
Представитель главного управления Нацполиции в Киевской области Виталия Грохольская в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила, что пострадавших в результате взрыва нет, основная версия правоохранителей – это хулиганство.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Напавшего на полицейских мужчину задержал наряд полиции, прибывший на вызов. Один из пострадавших сотрудников полиции с травмой головы госпитализирован, другому оказана квалифицированная медицинская помощь.