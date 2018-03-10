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    медведи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    В России застрявшего в окне медведя тащили с помощью КамАЗа. Видео
    В России застрявшего в окне медведя тащили с помощью КамАЗа 
    06:21 30.10.2017
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    Под Нижневартовском рабочие спасли медведя, который застрял в окне вахтового вагончика. Животному вкололи снотворное, привязали тросом к КамАЗу и выдернули из ловушки.
    В Белой Церкви цирковой медведь напал на зрителей
    В Белой Церкви медведь напал на зрителей во время представления в цирке 
    18:02 26.05.2017
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    Во время циркового представления в Белой Церкви медведь напал на зрителей. Инцидент произошел на выступлении с животным в цирке Circus on Ice.
    Суровый Таганрог. Мужчина во дворе многоэтажки выгуливал медведя. Видео
    Суровый Таганрог. Мужчина во дворе многоэтажки выгуливал медведя 
    03:25 20.03.2017
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    Полицейские проводят проверку после появившейся в интернете информации о том, что житель Таганрога Ростовской области выгуливал медведя на поводке, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.
    Медведь. Архивное фото
    В России собака отбила хозяйку от напавшего медведя
    10:01 02.10.2015
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    Случай произошел, когда женщина зашла во двор в таежном поселке. На крики хозяйки прибежала собака, которая сумела отогнать дикого зверя, а женщина - забежать в дом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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