В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.
Хозяйка собаки Ширли Зиндлер получит приз в размере 1500 долларов. В конкурсе, который традиционно проводится на выставке в городе Петалума, как правило, участвуют собаки, взятые из приютов для животных.
В субботу, 2 января в 11:15 в Службу спасения "101" позвонил мужчина и сообщил, что в р. Ворскла в с. Кротенки, на расстоянии около 30 метров от берега, в воде находится собака, которая не может самостоятельно добраться до берега.
В Киеве проходят Международные выставки собак всех пород "Золотая пектораль", "Злато скифов", "София Киевская". В программе работа в рингах, конкурс для подрастающего поколения кинологов "Юный хендлер", конкурс на лучшую собаку.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.
В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.
В Киеве проходят Международные выставки собак всех пород "Золотая пектораль", "Злато скифов", "София Киевская". В программе работа в рингах, конкурс для подрастающего поколения кинологов "Юный хендлер", конкурс на лучшую собаку.
В Киеве прошел "Марш жизни" — акция против действий догхантеров. Активисты под МВД протестовали против массовых убийств собак и требовали создать рабочую группу по повышению эффективности работы правоохранительных органов в вопросе защиты животных.
В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.
В субботу, 2 января в 11:15 в Службу спасения "101" позвонил мужчина и сообщил, что в р. Ворскла в с. Кротенки, на расстоянии около 30 метров от берега, в воде находится собака, которая не может самостоятельно добраться до берега.
В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.