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В субботу, 2 января в 11:15 в Службу спасения "101" позвонил мужчина и сообщил, что в р. Ворскла в с. Кротенки, на расстоянии около 30 метров от берега, в воде находится собака, которая не может самостоятельно добраться до берега.