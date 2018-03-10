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    собака

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    В интернете появилось видео спасения собаки от анаконды. Видео
    В Бразилии несколько мужчин спасли собаку от душившей ее анаконды 
    08:24 01.03.2018
    753
    В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.
    В сети появились кадры собаки, катающейся на санках. Видео
    В сети произвела фурор собака, которая любит кататься на санках 
    04:33 07.01.2018
    754
    В интернете появились кадры собаки, которая умеет самостоятельно кататься на санках. Ролик опубликовала хозяйка удивительно сообразительного животного в Instagram.
    Английский кокер-спаниель и рыжий кот.
    Из Днепра. Как спасти свое отравленное "зверьем" животное
    11:15 28.11.2017
    608
    Если вы заметили, что собаку отравили – нужно срочно доставить ее в ветеринарную клинику: врачи знают, что делать в таких случаях. Но и сами вы можете оказать первую помощь питомцу.
    Китайская собака стала веганом
    Китайская собака стала веганом 
    15:44 09.11.2017
    176
    Китайская собака стала веганом. Так очевидцы заметили, что большая рыжая собака каждый день во время прогулки щиплет траву. Пользователи соцсетей беспокоятся, кормит ли хозяин своего питомца.
    Загадочная история дружбы овчарки и совы
    Загадочная история дружбы овчарки и совы 
    03:41 05.11.2017
    946
    Не поддается объяснению, как собака и сова смогли стать хорошими друзьями. Профессиональный фотограф Тони Брандт из Германии запечатлел трогательные отношения овчарки Инго и совы Польди.
    Киевлянка разыскивает пропавшую собаку, которая спасла ее от тяжелой болезни
    Киевлянка разыскивает пропавшую собаку, которая спасла ее от тяжелой болезни
    03:52 27.08.2017
    428
    По словам киевлянки Анны Литвиненко, собаку принесли домой еще щенком, и питомец помог ей в борьбе с тромбоцитопенией - редким заболеванием крови.
    Валерий Харчишин
    Харчишина покусала собака: в Украине не оказалось вакцины от бешенства
    18:24 06.08.2017
    721
    Как рассказал музыкант, он решил обратиться за помощью к медикам и отвезти на обследование собаку, у которой могло быть бешенство. Но владелец животного выступил против этого.
    Неаполитанский мастиф по кличке Марта
    В США выбрали самую некрасивую собаку в мире
    05:59 25.06.2017
    474
    Хозяйка собаки Ширли Зиндлер получит приз в размере 1500 долларов. В конкурсе, который традиционно проводится на выставке в городе Петалума, как правило, участвуют собаки, взятые из приютов для животных.
    Парад в Киеве легендарной породы джек-рассел-терьер из фильма Маска
    В Киеве прошел парад легендарной породы собак из фильма "Маска" 
    19:48 11.06.2017
    1538
    В Киеве прошел первый парад собак породы джек-рассел-терьер. Мероприятие происходило под музыку из фильма "Маска" и в сопровождении танцоров сальсы.
    Нападение питбуля на маленького ребенка в США. Видео
    Нападение питбуля на ребенка в США 
    03:42 22.04.2017
    220
    В штате Нью-Йорк бойцовая собака напала на трехлетнего ребенка. Происшествие было снято камерой внешнего наблюдения и позднее размещено в интернете.
    В Бразилии во время футбольного матча собака выбежала на поле и начала играть с игроками
    В Бразилии на футбольном матче собака выбежала на поле и начала играть 
    14:00 25.03.2016
    275
    Во время игры между командами Oeste и Capivariano в рамках Лиги Паулиста, бразильского чемпионата по футболу, дворовый пес внезапно выбежал на футбольное поле.
    Спасение собаки из ледяной реки под Полтавой
    Спасение собаки из ледяной реки под Полтавой 
    17:17 03.01.2016
    411
    В субботу, 2 января в 11:15 в Службу спасения "101" позвонил мужчина и сообщил, что в р. Ворскла в с. Кротенки, на расстоянии около 30 метров от берега, в воде находится собака, которая не может самостоятельно добраться до берега.
    Медведь. Архивное фото
    В России собака отбила хозяйку от напавшего медведя
    10:01 02.10.2015
    651
    Случай произошел, когда женщина зашла во двор в таежном поселке. На крики хозяйки прибежала собака, которая сумела отогнать дикого зверя, а женщина - забежать в дом.
    Международная выставка собак всех пород в Киеве
    Международная выставка собак всех пород в Киеве 
    07:49 29.08.2015
    3165
    В Киеве проходят Международные выставки собак всех пород "Золотая пектораль", "Злато скифов", "София Киевская". В программе работа в рингах, конкурс для подрастающего поколения кинологов "Юный хендлер", конкурс на лучшую собаку.
    Овчарки с кинологического центра в Межигорье будут служить в пограничных войсках и в зоне АТО
    Овчарок из кинологического центра в Межигорье отправят в зону АТО 
    15:26 31.07.2015
    161
    Сначала собак отвезут в Кинологический учебный центр Госпогранслужбы в Великих Мостах для прохождения подготовки, а впоследствии распределят в пограничные подразделения.
    Собачье счастье: пес ныряет в поле пшеницы
    Собачье счастье: пес ныряет в поле пшеницы 
    20:51 16.07.2015
    332
    На видеоролике, размещенном в сети, счастливая собака бегает и прыгает в поле пшеницы. Когда хозяин зовет ее, она долго сопротивляется, не желая прекращать веселье.
    В США прошел конкурс на самую уродливую собаку
    В США прошел конкурс на самую уродливую собаку 
    08:42 28.06.2015
    696
    На конкурсе в США победительницей стала дворняга по кличке "Квази Модо". Ее владелец получил 1500 долларов, а также призы от спонсоров.
    В Киеве прошла акция за права животных
    В Киеве прошла акция за права животных 
    19:24 31.05.2015
    206
    В воскресенье в Киеве прошел марш за права животных "Fair Play 2015". Участие в мероприятии приняли около двухсот граждан, которые прошли колонной от бульвара Тараса Шевченко до Майдана Незалежности.
    Празднование Дня Киева на Киевском ипподроме
    Празднование Дня Киева на Киевском ипподроме 
    18:16 31.05.2015
    344
    На Киевском ипподроме прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Киева. Открытие прошло при участии заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева.
    Марш жизни в Киеве
    "Марш жизни" против убийства собак в Киеве 
    22:28 25.04.2015
    221Криминализация украинского общества.
    В субботу в столице владельцы собак вышли на "Марш жизни" — акцию против действий догхантеров. Под стенами МВД активисты протестовали против массовых убийств собак.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    В интернете появилось видео спасения собаки от анаконды. Видео
    В Бразилии несколько мужчин спасли собаку от душившей ее анаконды 
    08:24 01.03.2018
    753
    В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.
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